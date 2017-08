(98,5 Sports) - Les Bruins de Boston pourraient être tentés d'impliquer le jeune attaquant étoile David Pastrnak dans ce qui serait une transaction étonnante et inattendue.

C'est du moins la possibilité qu'a soulevé l'ancien directeur général, maintenant analyste, Brian Lawton.

With what I am hearing I would not be surprised if David Pasternak @NHLBruins is traded. #contractproblems @NHLNetwork