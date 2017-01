De La Rose revient, Terry s'en va

On en parle en ondes : De La Rose rappelé, Terry cédé aux IceCaps (8:08) Publié le dimanche 15 janvier 2017 dans Les amateurs de sports Avec Martin McGuire

MONTRÉAL - Le Canadien a procédé au rappel de l'attaquant Jacob De La Rose, dimanche, en plus de céder l'attaquant Chris Terry à son club-école de la Ligue américaine.

Terry n'a donc pas été réclamé au ballottage.

De La Rose en sera à son premier séjour avec le Canadien cette saison. Le Suédois de 21 ans avait disputé 22 matchs avec le Tricolore la saison dernière, récoltant seulement une aide.



En 55 matchs dans la LNH, De La Rose a inscrit quatre buts et trois aides.



Choix de deuxième tour en 2013, 34e au total, De La Rose a accumulé trois buts et 12 aides en 34 rencontres avec les IceCaps de Saint-Jean cette saison.



Pour sa part, Terry a inscrit deux buts et deux aides en 14 matchs avec le Canadien cette saison. Âgé de 27 ans, il a aussi récolté 10 buts et 16 aides en 20 rencontres avec les IceCaps.



Le Canadien disputera son prochain match lundi après-midi, quand il rendra visite aux Red Wings de Detroit.