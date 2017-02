De nouvelles révélations sur l'entourage de Butler

(98,5 Sports) - De nouveaux faits troublants ont fait surface à la suite des incidents disgracieux qui ont eu lieu lors du gala de boxe de samedi soir au Centre Bell.

Révélés par FightNews.com, ils concernent l'entourage immédiat du boxeur montréalais Steven «Bang Bang» Butler qui s'est fait passer le K.-O. contre l'Ontarien Brandon Cook.

Le promoteur de Cook, Don McDonald, a expliqué qu’il avait dû se plaindre à maintes reprises à propos de Clint Butler, le père de Steven, après qu'il se soit approché du coin du boxeur ontarien pour lancer des insultes.

« F*** you, F*** Cook, criait-il à tue-tête. Après en avoir parlé à Camille Estephan (promoteur de Butler) et aux agents de sécurité, ils l’ont finalement déplacé un peu plus loin. Plus tard dans la soirée, ils l’ont déplacé à l’extérieur des alentours de l’arène. »

Malgré ceci, Butler père aurait été un des premiers à sauter dans le ring à la conclusion du combat. Il aurait pilé sur la tête de Cook, qui venait de tomber au sol après avoir reçu un seau de métal. Il aurait sauté la clôture qui le séparait du ring dans le but d’y monter.

Selon le Toronto Star, qui a fouillé son passé, Clint Butler est loin d’être un enfant de choeur.

En 2007, lorsqu’il était l’entraineur de hockey de Steven au niveau bantam, il a été banni pour trois ans pour avoir lancé des bouteilles d’eau et des morceaux de « plywood » sur la glace, en plus d’avoir invectivé des officiels.

Le quotidien torontois a révélé qu'en 2004, alors qu’il était joueur chez les Dragons de Verdun, il avait été suspendu 35 matchs - une suspension record dans le semi-pro - après avoir grimpé dans les gradins pour se battre avec des spectateurs.

Il avait tenté un retour au jeu en 2015, mais les retrouvailles ont été de courte durée. Il avait été expulsé du match à la suite d'une altercation dans la séance d’échauffement. Une suspension pour le reste de la saison s’en était suivi. Il portait alors l’uniforme des Prédateurs de Laval.

Une suspension pour le père?

Le promoteur de Cook a déposé une demande pour que le père de Butler soit banni à vie des environs d’un ring de boxe. Selon les sources du Toronto Star, la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJ) devrait statuer sur tout le dossier d’ici la fin de la semaine.

Toujours selon l’article, le clan Cook se dit déçu de ne pas avoir eu de nouvelles du promoteur Camille Estephan. Ils auraient apprécié des excuses et espèrent qu’il imposera lui-même des sanctions à son boxeur.

Rappelons qu’immédiatement après la fin du combat, Butler ayant l'air étourdi, a bousculé Cook en le poussant d’une main.

Le beau-frère de Butler encore plus dans l'embarras

Le Journal de Montréal a révélé mardi que l’homme qui a lancé la chaudière à la tête de l'Ontarien Brandon Cook n'était nul autre que le beau-frère du boxeur, Chayanne O'Neil Peralta-Garcia. Ce dernier n'aurait même pas dû être présent au combat. Ce faisant, il s'est trouvé à ne pas respecters ses conditions.

Peralta-Garcia est présentement en attente d’un procès pour homicide involontaire. Il se sauvait des lieux d'une fusillade lorsqu’il a happé et tué un homme de 76 ans dans un accident d’auto.

Pour cette raison, la couronne a refusé de le libérer sous caution hier.

