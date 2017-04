DeRozan domine et les Raptors éliminent les Bucks

MILWAUKEE - DeMar DeRozan a récolté 32 points et les Raptors de Toronto ont battu les Bucks 92-89, jeudi, écartant la formation de Milwaukee en six matches pour accéder au deuxième tour des séries éliminatoires de la NBA.

Les Raptors menaient par 25 points au troisième quart (71-46), mais les Bucks ont chèrement vendu leur peau avec une séquence de 20-3.



Les favoris de la foule ont même pris les devants 80-78, quand un tir de trois points de Jason Terry a enflammé le BMO Harris Bradley Center.



Mais avec 1:27 au cadran au dernier quart, Cory Joseph a porté un dur coup avec un tir de trois points, procurant l'avance 85-82 aux Raptors.



DeRozan a ajouté un puissant dunk et le club torontois a gardé le cap, malgré quelques soubresauts.



Kyle Lowry a obtenu 13 points pour les Raptors, qui vont maintenant se mesurer aux Cavaliers de Cleveland, les champions en titre de la NBA. LeBron James et compagnie ont balayé les Pacers de l'Indiana au premier tour.



Giannis Antetokounmpo a dominé pour les Bucks avec 34 points. Khris Middleton a récolté 19 points, sept de plus que Matthew Dellavedova.



Les Raptors menaient par 13 points à la demie (51-38), ayant dominé le deuxième quart 23-14.



Les Bucks ont souvent manqué d'opportunisme en première demie, en plus d'être pitoyables à partir de longues distances; après 24 minutes, ils avaient réussi un seul tir de trois points, en neuf essais. Chaque club a ajouté 23 points au troisième engagement.



Après la poussée tardive des Bucks, le groupe de Dwane Casey a repris le contrôle quand une séquence très combative s'est conclue avec un panier rapproché de Lowry (Toronto reprenait alors un coussin de 10 points, 76-66).



Peu après, les Bucks ont eu la chance de corser le score mais le 'Greek Freak' a raté deux lancers francs, permettant aux Raptors de garder huit points d'avance.



Antetokounmpo a réussi les huit premiers points des Bucks; Milwaukee menait 8-2, mais le score est vite devenu 14 partout. En fin de premier quart, un tir de trois points de P.J. Tucker a placé les visiteurs aux commandes, 25-22.