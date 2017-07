Derrick Rose se joint aux Cavaliers de Cleveland

CLEVELAND - Le garde Derrick Rose, qui était joueur autonome, a signé un contrat de 2,1 M $ pour un an avec les Cavaliers de Cleveland, mardi.

Rose pourrait remplacer Kyrie Irving, qui veut être échangé. Il voudrait être le point central d'un club et ne voudrait plus jouer dans l'ombre de LeBron James.



Rose empochera beaucoup moins qu'avant. La saison dernière, il a encaissé 21,3 M $ avec les Knicks de New York. Il se joint toutefois à un groupe qui s'est rendu en finale de la NBA à chaque année depuis 2015.



«Ma seule raison de jouer et mon seul objectif est la victoire, a dit Rose, 28 ans. Faire partie d'une organisation qui partage cet engagement est la seule chose qui compte pour moi. Je suis très heureux de me joindre aux Cavaliers ,et j'ai bien hâte de me mettre au travail.»



Le natif de Chicago était courtisé par plusieurs équipes. «Nous sommes franchement ravis d'embaucher un joueur de son calibre, a confié le directeur général Koby Altman, dont l'étiquette 'par intérim' a été retirée lundi. Il aurait pu choisir bien d'autres formations, mais ses objectifs et sa soif de victoire l'ont mené vers nous.»



Rose a pris part au match des étoiles de 2010 à 2012. La saison dernière, il a fourni en moyenne 18 points et 4,4 passes par match, en 64 rencontres.



En huit saisons chez les pros, ses moyennes sont de 19,5 points, six passes et 3,7 rebonds par match.