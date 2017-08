«Des rumeurs laissent entendre que Djokovic se serait fait prendre pour dopage» - Hélène Pelletier

(98,5 sports) - L'absence de Novak Djokovic à la Coupe Rogers et pour le reste de la saison pourrait être expliquée par autre chose que sa blessure au coude droit.

Hélène Pelletier a lancé une véritable bombe quand elle a avancé une raison pour laquelle Djokovic a annoncé qu’il mettait fin à sa saison, la semaine dernière.

«Je te dis ce que j’entends en coulisses. Bien des gens ne croient pas que son bras soit en si piètre condition. C’est certes un problème chronique qui lui fait mal, mais en même temps il y en a qui dise qu’il s’est peut être fait prendre pour dopage», a déclaré Pelletier au micro des Amateurs de sports animés par Jérémie Rainville.

L’experte poursuit en prétendant qu’après avoir été réprimandé par les hautes instances, on lui aurait donné du temps pour se replacer.

«Il n’y a rien de confirmé, mais on a voulu le protéger, comme on l’a fait à quelques reprises dans le passé, notamment avec Andre Agassi et Martina Navratilova», a ajouté l’experte.

Selon cette dernière, Djokovic n’arrive pas à suivre la parade et que physiquement, il est en-dessous de ce qu’il a présenté comme jeu en 2014, 2015 et jusqu’au à Wimbledon de l’année dernière.

«Est-ce que c’est une fausseté? Est-ce qu’on est méchant? Est-ce que des gens partent des rumeurs?, a questionné Pelletier. Je ne fais que mon travail de journaliste. Je partage ce que j’entends, ce qui fait un peu de sens, mais ça ne veut pas dire que je partage en entier ces points de vue-là. Ce ne sont que des rumeurs que j’entends de gauche à droite.»

Pelletier ignore quelle substance serait en cause.

Écoutez l’entrevue au cours de laquelle, notre collaboratrice parle de la présence de Nadal et de Federer à la Coupe Rogers, tournoi qui commence en fin de semaine avec les qualifications.