Deux anciennes étoiles de la NFL donneront leur cerveau à la science

BOSTON - Deux autres anciennes étoiles de la NFL ont promis de remettre leur cerveau à la science.

Le double champion du Super Bowl Leonard Marshall et l'ancien quart vedette Matt Hasselbeck ont annoncé qu'ils allaient donner leur cerveau à la Fondation de l'héritage des commotions pour la recherche sur l'encéphalopathie traumatique chronique.



Marshall soutient déjà souffrir de perte de mémoire à court terme et de comportement excentrique. L'ancien joueur de ligne défensive des Giants de New York est âgé de 55 ans. Le père de Hasselbeck, Don, était un coéquipier de Marshall avec les Giants et il a promis de remettre son cerveau à la fondation en 2010.



Plus de 1800 anciens athlètes et militaires ont promis de donner leur cerveau à la fondation. L'encéphalopathie traumatique chronique est une maladie neurodégénérative qui serait liée aux traumatismes crâniens répétés.