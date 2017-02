Deux buts de Daniel Carr dans la victoire des IceCaps (vidéo)

WILKES-BARRE, Pa. - Daniel Carr a inscrit deux buts, Charlie Lindgren a effectué 25 arrêts et les IceCaps de Saint-Jean ont vaincu les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton 5-2, vendredi.

Carr a créé l'égalité 2-2 tard en deuxième période, avant de creuser l'écart à 4-2 en faveur des visiteurs en avantage numérique en troisième période.



Michael McCarron a inscrit le but gagnant après 4:57 de jeu en troisième période et il a aussi récolté deux aides.



Ryan Johnston et Bobby Farnham, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour les IceCaps (21-18-6). Zach Redmond, Charles Hudon et Chris Terry ont récolté deux aides chacun.



Ethan Prow et Derrick Pouliot ont fourni l'offensive des Penguins (33-10-3), qui avaient gagné leurs quatre parties précédentes. Tristan Jarry a accordé quatre buts sur 25 lancers.