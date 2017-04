Deux catchs superbes d'Almora dans un gain des Cubs (vidéo)

CHICAGO - Anthony Rizzo et Addison Russell ont claqué des circuits en solo pour aider les Cubs de Chicago à battre les Dodgers de Los Angeles 4-0, jeudi.

Leurs longues balles ont été frappées contre Hyun-Jin Ryu (0-2). Ce dernier a permis quatre points et six coups sûrs en quatre manches et deux tiers.



Brett Anderson (2-0) n'a donné que deux simples et un double en cinq manches. Sa moyenne est de 0,84 en deux sorties.



Albert Almora fils l'a épaulé avec deux brillants catches au champ centre, aux dépens de Corey Seager à chaque fois.

Brewers 5 Reds 1



Ryan Braun et Eric Thames ont étiré les bras, Jimmy Nelson a connu un autre bon départ et les Brewers de Milwaukee ont battu les Reds de Cincinnati 5-1 pour signer un quatrième gain de suite.



Nelson (1-0) n'a donné qu'un seul point et cinq coups sûrs en sept manches de travail. La semaine dernière, contre les Cubs de Chicago, il avait été très efficace en six manches au monticule.



Nelson a également aidé sa cause au bâton, lorsqu'il a déposé un amorti qui a fait avancer les coureurs de 90 pieds, en troisième manche. Jonathan Villar et Thames ont suivi en produisant un point.



Bronson Arroyo (0-2), qui effectuait un premier départ à Cincinnati depuis le 28 septembre 2013, a alloué cinq points et sept coups sûrs en six manches. Le lanceur de 40 ans avait été malmené la semaine dernière alors qu'il revenait au jeu après avoir raté deux saisons en raison de blessures.



Mets 9 Marlins 8



Travis d'Arnaud a amorcé la 16e manche en frappant un circuit et les Mets de New York ont battu les Marlins de Miami 9-8 dans le plus long match de l'histoire du Marlins Park.



D'Arnaud a obtenu quatre coups sûrs, un sommet en carrière, et il a aidé les Mets à remporter une cinquième victoire consécutive. Son circuit est survenu sur le 475e lancer de la soirée et le premier d'Adam Conley (1-1). Les releveurs des Marlins avaient retiré 13 frappeurs de suite avant cette longue balle.



Yoenis Cespedes a de nouveau fait résonner son bâton, lui qui a étiré les bras deux fois. Il a claqué cinq circuits à ses trois dernières parties.



Marcell Ozuna a placé les Marlins en avant en première manche lorsqu'il a cogné un grand chelem. Il a produit 16 points depuis le début de la campagne, un sommet dans les Majeures.



Hansel Robles (2-0) a inscrit la victoire à son dossier, lui qui n'a pas alloué de point en deux manches.