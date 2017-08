Deux longues balles pour Encarnacion

BOSTON - Edwin Encarnacion a claqué deux circuits de deux points, lundi, aidant les Indians de Cleveland à l'emporter 7-3 aux dépens des Red Sox de Boston.

Ses 25e et 26e longues balles de l'année ont procuré des coussins de 5-3 et 7-3 aux siens, en cinquième et en sixième.



Francisco Lindor a cogné un simple de deux points pour les Indians, qui ont remporté leurs quatre derniers matches.



Roberto Perez a fait 1-0 avec un simple opportun en deuxième manche.



Trevor Bauer (11-8) a retiré 11 frappeurs au bâton en six manches et deux tiers. Il a espacé trois points, sept coups sûrs et deux buts sur balles.



Chez les Red Sox, Rafael Devers a claqué deux circuits en solo, un de plus qu'Andrew Benintendi. Eduardo Nunez a frappé trois simples.



Doug Fister (2-6) a permis cinq points, sept coups sûrs et quatre buts sur balles en quatre manches et un tiers.