Domingo Santana cogne deux circuits et les Brewers battent les Braves 4-3

MILWAUKEE — Domingo Santana a cogné deux circuits et produit les quatre points des siens alors que les Brewers de Milwaukee ont mis fin à la série de quatre victoires des Braves d'Atlanta en les battant 4-3, dimanche. Santana a frappé un circuit en solo en cinquième manche et a ajouté une longue balle de trois points en sixième. Le voltigeur de droite a claqué cinq circuits cette saison, dont trois au cours de la série de trois parties face aux Braves.



Freddie Freeman a cogné son neuvième circuit de la campagne pour les Braves, une claque en solo qui leur donnait les devants 2-1 en début de sixième.



Matt Garza (1-0) a bien fait pendant six manches et deux tiers à son deuxième départ de la saison. Neftali Feliz a oeuvré en neuvième et il a enregistré un sixième sauvetage en sept occasions.



Mike Foltynewicz (0-3) a été victime des deux circuits de Santana.



Pirates 3 Marlins 10



Justin Bour a produit six points à l'aide de quatre coups sûrs, deux sommets personnels, et les Marlins de Miami ont effacé un retard de trois points avant de mettre fin à une série de quatre défaites grâce à une victoire de 10-3 face aux Pirates de Pittsburgh.



Bour a fait passer sa moyenne au bâton de ,184 à ,222. Il a frappé un double d'un point en deuxième, un simple d'un point en quatrième, un simple de deux points en cinquième et un circuit de deux points lors d'une poussée de six points des siens en septième.



Les Marlins ont ainsi évité le balayage dans la série et ils ont explosé offensivement après avoir été dominés 26-8 au chapitre des points marqués lors de leurs quatre rencontres précédentes. Ils ont réussi 15 coups sûrs, dont trois chacun par Dee Gordon et Marcell Ozuna.



Josh Bell a frappé un circuit de deux points pour les Pirates, qui ont été blanchis lors des dernières huit manches et deux tiers.



Mets 5 Nationals 23



Anthony Rendon a produit 10 points grâce à six coups sûrs, dont trois circuits, et les Nationals de Washington ont profité d'une blessure au lanceur Noah Syndergaard pour écraser les Mets de New York 23-5 et établir un record d'équipe pour les points marqués.



Rendon a été 6-en-6 et a marqué cinq points en plus d'établir un record d'équipe pour les points produits. Il est devenu le 13e joueur de l'histoire des Ligues majeures à produire au moins 10 points dans un match — le premier depuis Garret Anderson en 2007 avec les Angels de Los Angeles.



Matt Wieters a ajouté deux circuits, un simple et deux buts sur balles pour les Nationals, qui ont évité le balayage dans la série de trois matchs. Adam Lind et Bryce Harper ont aussi frappé une longue balle chacun. Harper a croisé le marbre à quatre reprises.



Les Nationals ont frappé 23 coups sûrs et ont inscrit un nombre record de points dans l'histoire de la franchise Expos/Nationals. Les sept circuits sont aussi un sommet depuis l'arrivée de l'équipe à Washington en 2005.