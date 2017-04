Dominic Thiem a rendez-vous avec Rafael Nadal en finale de l'Omnium de Barcelone

BARCELONE, Espagne — L'Autrichien Dominic Thiem a surpris le no 1 mondial Andy Murray 6-2, 3-6, 6-4 en demi-finales de l'Omnium de Barcelone, samedi, pour mettre la table pour une finale contre Rafael Nadal. Nadal a de nouveau atteint le match de championnat en disposant de l'Argentin Horacio Zeballos 6-3, 6-4 sur la terre battue du Real Club de Tenis.



La défaite de Murray survient une semaine après qu'il eut été éliminé en troisième ronde du Masters de Monte-Carlo. Ce revers l'avait contraint à participer à l'Omnium de Barcelone afin de retrouver la forme en prévision des Internationaux de tennis de France.



L'Espagnol Rafael Nadal, qui a gagné le tournoi catalan à neuf reprises en carrière, a mentionné qu'il ≪n'est pas surpris≫ de la première victoire de Thiem en trois tentatives contre Murray.



Thiem a entamé le match sur les chapeaux de roue. Il a brisé Murray à ses deux premiers jeux au service, avant d'ajouter un troisième bris à sa fiche pour s'adjuger le premier set.



Le neuvième joueur mondial a obtenu une balle de bris au deuxième set, mais le Britannique l'a sauvée et lui a joué le tour dès le jeu suivant pour créer l'égalité à un set partout.



Murray s'est de nouveau retrouvé dans le pétrin à 4-2 au set ultime, et il a baissé pavillon après avoir été incapable de retourner le lob profond de Thiem sur une balle de match.



De son côté, Nadal se dirigeait vers une victoire facile contre Zeballos, mais il a dû braver le vent et sauver cinq balles de bris pour s'adjuger une victoire en deux sets.



L'Espagnol a gagné à Monte-Carlo le week-end dernier. La finale de dimanche sera sa cinquième de la saison, alors qu'il met la touche finale à sa préparation en prévision des Internationaux de tennis de France qui auront lieu le mois prochain.