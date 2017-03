Ducharme dirigera de nouveau l'équipe canadienne de hockey junior

CALGARY - Dominique Ducharme sera de nouveau à la tête de l'équipe canadienne junior lors du prochain Championnat du monde.

C'est ce qu'a confirmé Hockey Canada mercredi, quand la fédération nationale a reconduit dans ses fonctions toute l'équipe de direction.



Ainsi, Joël Bouchard demeurera à la tête du groupe de gestion du programme d'excellence. C'est Bouchard et Scott Salmond, vice-président des activités hockey et des équipes nationales, qui ont confirmé le retour de Ducharme comme entraîneur-chef.



Ducharme en sera à sa troisième année consécutive comme membre du personnel d'entraîneurs de l'équipe nationale junior du Canada. Ses adjoints Tim Hunter et Kris Knoblauch seront également de retour.



Lors du dernier Mondial junior, le Canada s'était incliné 5-4 en tirs de barrage face aux États-Unis dans le match pour l'obtention de la médaille d'or.