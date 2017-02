Duel Canadiens-Maple Leafs, ce soir: «Un gros match»

Le capitaine des Canadiens Max Pacioretty et le défenseur des Maple Leafs, Morgan Rielly/Photo: archive PC, Nathan Denette

(98,5 Sports) - La course aux séries éliminatoires s'avère de plus en plus serrée entre quelques équipes de la division Atlantique. D'ailleurs, les Canadiens affronteront ce soir un vieux rival qui commence à s'approcher dangereusement d'eux au classement, à savoir les Maple Leafs de Toronto.

Avec 68 points, les Maple Leafs (28-20-12) ne sont qu'à quatre points derrière le Tricolore (32-21-8) au classement. De plus, les Torontois ont un match en main sur les Montréalais.

Les hommes de CLaude Julien vivent des moments pénibles depuis le match des étoiles, à commencer par leur attaque qui est véritablement en panne sèche.

Par ailleurs, il n'a remporté que deux victoires au cours de ses dix dernières parties.

Desharnais

David Desharnais peut-il être la solution ? Laissé de côté lors des six derniers matchs du Tricolore,le joueur de centre devrait normalement participer à la rencontre face aux Maple Leafs. Il pilotait le quatrième trio aux côtés de Sven Andrighetto et Torrey Mitchell lors de l'entraînement, vendredi.

L'attaquant du Canadien n'a pas joué depuis le 7 février. En 29 parties cette saison, le Québécois de 30 ans a inscrit quatre buts et récolté 10 points. Il a également été blessé au genou, ce qui l'a tenu à l'écart du jeu pendant 24 matchs.

Michael McCarron et Brian Flynn devraient passer leur tour contre les Maple Leafs.

En défensive, Nikita Nesterov formait devrait évoluer aux côtés de Nathan Beaulieu. Greg Pateryn sera visiblement retranché de l'alignement.

Shea Weber, Alexander Radulov, Andrew Shaw, Brendan Gallagher et Tomas Plekanec n'étaient pas de la séance d'entraînement optionnelle, ce matin.



De nouveau, c'est Carey Price qui sera devant le filet des siens. Il fera face à Frederik Andersen.

Un match-clé

Les Maple Leafs se maintiennent dans le portrait des séries avec une récolte de 68 points en 60 matchs et ils s'approchent dangereusement du Canadien, qui occupe la tête dans l'Atlantique avec 72 points en 61 parties.

Les hommes de Mike Babcock, encore jeunes, sont bourrés de talent. Ils commencent d'ailleurs à prouver qu'ils formeront probablement une équipe de premier plan au cours des prochaines années.

Cette année, les Maple Leafs ont marqué 187 buts, contre 169 pour le Tricolore. Il faut dire que l'attaque montréalaise s'est littéralement écroulée depuis une douzaine de matchs. À vrai, dire seul Max Pacioretty continue de marquer des buts (7 en 11 parties). Pour le reste des attaquants, c'est la panne (presque) totale.

Les joueurs du Canadien ont perdu leurs repères et les partisans se demandent maintenant si l'équipe sera en mesure de renverser la vapeur. Depuis la séquence magistrale de 13-1-1 pour commencer la saison, le Tricolore montre un piètre dossier de 19-20-7.

Pour tous les membre de l'organisation du club des Canadiens, y compris Michel Bergevin, ce duel face aux Maple Leafs est donc d'une grande importance, car il risque de donner un avant-goût du reste de la saison.

En fait, c'est «un gros gros gros match», comme s'est amusé à dire sur nos ondes notre chroniqueur sportif Philippe Cantin, samedi matin.

On ne peut le répéter assez, la situation est urgente pour les Canadiens.

Formation des Canadiens à l’entraînement, vendredi

Les attaquants

Pacioretty-Danault-Radulov

Lehkonen-Galchenyuk-Gallagher

Byron-Plekanec-Shaw

Andrighetto-Desharnais-Mitchell

McCarron et Flynn

Les défenseurs

Emelin-Weber

Markov-Petry

Beaulieu-Nesterov

Pateryn ?