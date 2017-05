Dzemaili devra s'adapter à la MLS

MONTRÉAL - Le nouveau joueur désigné de l'Impact Blerim Dzemaili a reçu un accueil particulier de la part du Crew de Columbus, samedi, à son premier match dans la MLS.

Lors de la 24e minute, Dzemaili a dû se rendre sur la touche pour changer son maillot, après qu'il se soit déchiré lors d'une bousculade avec le défenseur du Crew Jonathan Mensah.



La MLS a la réputation d'être une ligue physique avec des arbitres au jugement parfois discutable et Dzemaili l'a rapidement appris samedi, dans la défaite de 3-2 de l'Impact.



Dzemaili a eu quelques discussions animées avec des joueurs du Crew et l'arbitre Silviu Petrescu, peut-être un peu frustré par la couverture serrée de ses rivaux à ses dépens.



«Ce n'est pas toujours facile. L'arbitre devrait peut-être porter attention à des petites fautes qui rendent la vie difficile aux joueurs, a raconté le milieu de terrain âgé de 31 ans à la suite de son premier match dans l'uniforme bleu-blanc-noir. Je vais devoir tout apprendre ici. Je vais devoir m'adapter, mais je suis prêt à le faire.



«Après la rencontre, j'accepte mes erreurs, a-t-il ajouté. Sur le terrain, vous avez les émotions à fleur de peau et c'est normal de discuter avec l'arbitre.»



L'ensemble de l'Impact a connu une première demie difficile, samedi, mais Dzemaili a réussi à mieux s'impliquer en deuxième demie à la suite d'un changement tactique. L'entraîneur-chef Mauro Biello a remplacé Adri­án Arregui par Patrice Bernier en milieu de terrain, transformant du même coup son schéma 4-2-3-1 en 4-3-3.



«Il était plus sur le ballon en deuxième demie, a noté Biello. Il faudra trouver le moyen de lui donner le ballon dans les prochains matchs pour qu'il implique ses coéquipiers. Il n'avait eu que trois jours de préparation, mais c'était important de lui donner le départ pour qu'il s'intègre rapidement au groupe.»



Dzemaili a été acquis du Bologne FC par le biais d'un prêt. Il est arrivé à Montréal mardi et avait eu trois entraînements pour se préparer pour son baptême de feu en MLS.



L'international suisse a décoché six tirs face au Crew, dont un seul cadré. Il a été particulièrement dangereux sur les coups de pied arrêtés, passant tout près de marquer deux fois sur des coups francs en première demie. Il a finalement rejoint Anthony Jackson-Hamel sur un coup franc sur le deuxième but de l'Impact en deuxième demie.



«C'était bien de le voir aller sur le terrain, a mentionné le gardien Evan Bush. Il va y avoir une période d'adaptation, mais c'est normal. C'est particulièrement difficile pour un milieu de terrain qui arrive en MLS parce que les équipes appliquent plus de pression sur ces joueurs que dans d'autres ligues. Mais il a réussi de bons jeux avec le ballon et il a un bon moteur.»



Dzemaili a aussi noté les particularités du jeu en MLS.



«C'est un autre football, a-t-il expliqué. En Italie, le jeu est très tactique. Ici, c'est différent. Je vais devoir en voir plus. Ce n'était que le premier de plusieurs matchs et j'ai hâte au suivant.»