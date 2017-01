«Elle me disait, montre-leur Martin, montre-leur; je pense que c'est ce que j'ai fait.» (vidéo)

(98,5 Sports) - Le Lightning de Tampa a retiré à tout jamais le numéro 26 de Martin Saint-Louis avant le match contre les Blue Jackets de Columbus, vendredi soir. C'est le premier joueur de l'histoire de l'équipe à recevoir un tel honneur.

En présence de son père, son épouse et ses trois fils, celui fut le cœur de l’équipe qui a remporté la Coupe Stanley en 2005, a eu droit à une cérémonie grandiose.

Dans son discours, Martin Saint-Louis a fait une rétrospective de sa carrière saluant au passage ses anciens coéquipiers, dont plusieurs étaient présents, ses anciens entraîneurs et tout le personnel du Lightning qui l’a accompagné au cours de sa carrière de 14 saisons à Tampa Bay.

C’est au moment de parler de sa mère décédée, que l’émotion a littéralement étouffé celui qui s’était fait dire pendant toutes ces années avant d’arriver à Tampa Bay qu’il était trop petit, qu’il n’avait pas ce qu’il fallait pour jouer dans la Ligue nationale de hockey.

«Elle était ma plus grande admiratrice, elle me disait montre-leur Martin, a-t-il raconté à la foule émue. Je pense que c’est ce que j’ai fait.»

Parmi ceux qui ont pris la parole, c’est sans doute son entraîneur lorsqu’il est arrivé avec le Lightning John Tortorella, maintenant entraîneur des Blue Jackets, qui a été le plus percutant. Tortorella n’a jamais caché l’admiration qu’il vouait à Saint-Louis.

«Tout d’abord, je veux être bien compris et je veux que ses fils le sachent aussi, a-t-il dit d’abord. Martin était un emmerdeur pour un entraîneur. Il avait une tête de cochon, il posait sans cesse des questions pour trouver le moyen de faire encore mieux, une meilleure façon de battre l’adversaire.»

Tortorella a rappelé le parcours difficile de son ex-joueur pour atteindre la LNH; tous les commentaires négatifs sur son potentiel, son emploi sur des 4es trios, ses passages au ballottage et ses séjours dans les rangs mineurs.

«Ce que je respecte le plus chez lui c’est que c’est tellement une histoire extraordinaire quand vous avez un rêve, pas seulement au hockey, mais dans tous les domaines de la vie, a déclaré Tororella avec passion. Lisez comment il en est arrivé là, c’est tout simplement incroyable. J’ai tellement de respect pour lui, pour tout ce qu’il a accompli.»

En 1,134 matchs dans la LNH, Martin Saint-Louis a marqué 391 buts, récolté 642 aides pour un total de 1,003 points.

En plus d’avoir gagné la Coupe Stanley avec le Lightning, Saint-Louis a remporté le trophée Art Ross pour le meilleur marqueur du circuit à deux reprises, le Ted-Lindsay voté par ses pairs pour le meilleur joueur du circuit, le Hart deux fois pour le joueur par excellence, et trois fois le Lady-Bing remis au joueur ayant démontré le plus bel esprit sportif.