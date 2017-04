En direct: Canadiens 4 - Panthers 1, 3e période

(98,5 Sports) - Les Canadiens de Montréal affrontent les Panthers, ce soir, en Floride.

La rencontre est radiodiffusée sur l’ensemble des stations du réseau de Cogeco Média dès 19h, incluant l’émission d’avant-match avec de Martin McGuire et Dany Dubé.

Or, le défenseur étoile du Tricolore Shea Weber n’est pas en uniforme. Ce dernier blessé au bas du corps.

L’entraîneur-chef des Canadiens, Claude Julien, a fait savoir que le no 6 raterait également le match face aux Sabres mercredi.

Puisque Al Montoya est toujours blessé et que l’organisation veut donner un peu de répit à son gardien numéro un, Carey Price, c'est Charlie Lindgren qui est devant le filet des siens.

L'Américain de 23 ans en est seulement à son second match dans la Ligue nationale de hockey. Le 7 avril 2016, il avait signé sa première victoire contre les Hurricanes de la Caroline.

En raison des blessures de Weber et de Jordie Benn, Nikita Nesterov est de la partie face aux Panthers. Il dispute son premier match depuis le 27 février.

Torrey Mitchell, Brian Flynn et Michael McCarron ont été laissés de côté.

Les Canadiens peuvent s'assurer du premier rang de la section Atlantique avec un gain aux dépens des Panthers. Ils ont présentement 99 points, en 78 matchs.

Description du match en direct

Première période

Bon départ pour le trio de Philipp Danault qui prend d'ailleurs le premier tir du match.

Juste après, Max Pacioretty est frustré par le gardien réserviste des Panthers Reto Berra (Roberto Luongo est blessé depuis février).

À la cinquième minute de jeu, Radulov, Danault et Pacioretty font la loi dans le territoire adverse, mais ceux-ci n'arrivent pas à marquer.

À 6:48, Andrew Shaw (12e) marque le premier but de la soirée avec l'aide d'Alex Galchenyuk et Artturi Lehkonen. Shaw n'avait pas compté depuis le 18 mars. Canadiens 1 - Panthers 0.

Dans la zone des Canadiens, Lindgren semble en contrôle de ses moyens, même s'il n'a pas été très sollicité lors des 15 premières minutes de jeu.

Tirs au but:

Canadiens: 11 - 0 - 0: 11

Panthers: 7 - 0 - 0 : 7

Deuxième période

À la quatrième minute de jeu, le tir de Paul Byron frappe le poteau.

Jonathan Marchessault inscrit son 30e but de la saison grâce à une belle manœuvre de son coéquipier Michael Sgarbossa en entrée de territoire du Tricolore, à 11:03.Canadiens 1 - Panthers 1.

Soudain, les joueurs des Panthers sont plus combatifs.

Lehkonen se fait voler un but par Reto Berra, à 7:20.

Andrew Shaw est chassé pour avoir retardé le match, à 4:25.

Peu de temps après, Philipp Danault s'en va aussi au banc des pénalités pour avoir accroché Jaromir Jagr.

Les Panthers profitent donc de l'avantage de deux hommes pour plus d'une minute.

Dans la zone des Canadiens, Tomas Plecanek remporte sa neuvième mise en jeu en 11 tentatives.

Finalement, les hommes de Claude Julien résistent à la supériorité numérique de la Floride.

À 1:16, bataille plutôt inutile entre deux joueurs qui n'ont pas l'habitude de se battre: Philipp Danault et Michael Sgarbossa sont chassés pour cinq minutes.

Les Panthers ont livré une meilleure période que les joueurs du Tricolore.

Tirs au but:

Canadiens: 11 - 6 - 0: 17

Panthers: 7 - 14 - 0 : 21

Troisième période

Le gardien des Panthers bloque un bon tir de Max Pacioretty. Il est bien meilleur que lors du précédent affrontement entre les deux formations.

À, 18:33, Artturi Lehkonen (15e) prend un puissant tir du poignet qui mystifie Reto Berra. Canadiens 2 - Panthers 1.

Sur un bel échange du disque entre Danault, Pacioretty et Radulov, MacKenzie Weegar donne un coup de bâton au joueur russe, qui ne peut lancer en direction de Berra. Weegar est puni pour deux minutes, à 10:29.

Descente à trois contre un: le lancer de Vincent Trocheck frappe le poteau à la gauche de Charlie Lindgren.

Les Canadiens sont totalement désorganisés durant cette supériorité numérique. Les Panthers ont d'ailleurs eu de meilleures occasions de marquer durant ces deux minutes.

Avec environ huit minutes à jouer dans le match, Lindgren a bloqué 30 lancers. Finalement, Les Panthers sont revenus dans la partie après une première période assez pénible.

À 3:15, Paul Byron s'échappe avec le disque mais il lance à côté du but. Arrivant à toute vitesse derrière lui, Artturi Lehkonen saisit le rebond et inscrit son troisième point de la rencontre et son 16e but de la saison. Canadiens 3 - Panthers 1.

Alors que le filet des Panthers est désert, Radulov prend un lancer de la ligne centrale et marque le quatrième but des Canadiens, à 1:26. Canadiens 4 - Panthers 1. Max Pacioretty obtient une mention d'aide.