Encarnacion produit quatre points et les Indians déplument les Blue Jays, 13-3

CLEVELAND — Les Blue Jays de Toronto savent mieux que quiconque ce qui se produit quand Edwin Encarnacion est dans sa bulle. Encarnacion a cogné un circuit et produit quatre points face à son ancienne formation et les Indians de Cleveland ont profité d'une poussée de huit points en septième manche pour écraser les Blue Jays 13-3, vendredi.



Encarnacion, qui a disputé les six dernières saisons avec les Blue Jays avant de signer un contrat de trois saisons et 60 millions $ US avec les Indians en janvier, a amorcé la deuxième manche avec un circuit, puis a rompu l'égalité de 3-3 en cinquième à l'aide d'un double de deux points. Il a ajouté un simple d'un point en septième.



≪J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, peu importe qui j'affronte, a-t-il déclaré. Heureusement, j'ai pu avoir un bon match contre mon ancienne équipe.≫



Encarnacion a été 3-en-4 avec un but sur balles. Le voltigeur de centre Kevin Pillar l'a privé d'un autre coup sûr en captant une balle à la piste d'avertissement en septième, alors qu'il y avait deux coureurs sur les sentiers.



≪Il a transporté l'équipe sur ses épaules, a dit le gérant des Indians, Terry Francona, à propos d'Encarnacion. Frapper des coups sûrs peut devenir contagieux et c'était ce genre de soirée. C'était bien.≫



Abraham Almonte a frappé un circuit de trois points et Bradley Zimmer a ajouté un simple de deux points en septième, alors que les Indians ont signé seulement leur deuxième victoire en huit sorties.



Trevor Bauer (8-8) a profité du travail de l'offensive pour signer la victoire. Il a accordé trois points, six coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches.



Le partant des Blue Jays Marco Estrada (4-7) a été débité de cinq points sur six coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches et deux tiers. Il n'a pas gagné depuis le 27 mai.



Jose Morales, Ryan Goins et Justin Smoak ont produit un point pour les Blue Jays, qui menaient 3-1 en cinquième manche, quand les Indians ont marqué quatre points.



Almonte a amorcé le bal grâce à un triple et Roberto Perez a soutiré un but sur balles. Le simple d'Erik Gonzalez a réduit l'écart à 3-2 et Francisco Lindor a obtenu un but sur balles pour remplir les coussins. Michael Brantley a égalé le pointage à la suite d'un optionnel.



Brantley a volé le deuxième but et il n'y est pas resté longtemps, car Encarnacion l'a poussé à la plaque quelques lancers suivants.



≪Nous accusons souvent des retards et c'est très difficile pour nous, a avoué Francona. Non seulement nous sommes venus de l'arrière, mais nous avons placé la balle partout. C'est une bonne façon de jouer.≫



Encarnacion a atteint le plateau des 20 longues balles pour une sixième saison de suite et il a frappé un circuit contre les 30 équipes des Majeures.



Estrada sait que ses problèmes en cinquième manche ont eu un rôle important dans la défaite des siens.



≪Je me suis fatigué, a-t-il affirmé. Je ne pouvais pas envoyer ma balle plus bas dans la zone de prises et je ne pouvais plus bien la placer. Tout s'est écroulé.≫