Eugenie en action aujourd'hui à Toronto

«Serena Williams dit qu'elle est encore nerveuse avant ses parties alors je ne crois pas que c'est quelque chose qu'un athlète peut maîtriser, a affirmé Bouchard. Tout repose dans la façon dont tu gères la nervosité pendant un match. C'est une bataille constante. J'ai appris et je suis un peu plus capable de me détacher de ça, mais c'est un processus qui ne s'arrête pas. J'aurai à gérer ça pour le reste de ma carrière.»

Vekic s'est qualifiée pour le tableau principal au terme des deux rondes de qualifications. Bouchard a remporté leur seul affrontement, une victoire en trois manches à Shenzhen, en Chine, l'année dernière.

Rien de facile

La Canadienne sait toutefois qu'il ne sera pas facile de gagner, mardi.

«C'est une bonne joueuse, a fait savoir Bouchard. J'ai regardé son match contre Johanna Konta à Wimbledon. C'était vraiment bon. Je suis prêt pour notre duel. Je pense que je devrai être agressive et attaquer ses coups.»



Dans un effort de retrouver les succès qu'elle semble avoir perdus lors des trois dernières années, Bouchard s'est entraînée à Las Vegas avec l'ancien numéro un Andre Agassi et l'entraîneur Gil Reyes.



Elle a même disputé un tournoi en avril sur le circuit de l'ITF, un niveau plus bas que le circuit de la WTA, atteignant les quarts de finale avant de s'incliner contre l'Américaine Victoria Duval, classée 896e au monde.



«Cette expérience m'a donné beaucoup d'humilité et m'a ouvert les yeux sur la différence de calibre à ce tournoi, a avoué Bouchard. C'est ce que je voulais faire alors que mon équipe n'était pas en faveur de cette décision. Je suis fière de l'avoir prise.»

HORAIRE À TORONTO, MARDI

Court central

À 11h : Julia Georges (ALL) c. Catherine Bellis (É-U)

Pas avant 13h : Donna Vekic (CRO) c. Eugenie Bouchard (CAN)

Suivi de : Agnieszka Radwanska (POL/ no 10) c. CoCo Vandeweghe (É-U)

Pas avant 19h : Timea Babos (HON) c. Bianca Andreescu (CAN)

Suivi de : Ekaterina Alexandrova (RUS) c. Caroline Wozniacki (DAN/ no6)



Grandstand

À 11h : Sorana Cirstea (ROU) c. Caroline Garcia (FRA)

Suivi de : Shuai Peng (CHI) c. Ekaterina Makarova (RUS)

Suivi de : Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) c. Alizé Cornet (FRA)

Pas avant 17h : Elina Svitolina (UKR / no 5) c. Daria Kasatkina (RUS)

Suivi de : Barbora Strycova (REP) c. Daria Gavrilova (AUS)



Court no 1

À 11h : Océane Dodin (FRA) c. Ashleigh Barty (AUS)

Suivi de : Elena Vesnina (RUS / no 16) c. Alison Riske (ÉU)

Suivi de (après une période de repos convenable) : Eugenie Bouchard (CAN) et Karolina Pliskova (REP), en double, c. Dominika Cibulkova (SLO) et Kirsten Flipkens (BEL)



Court no 4

À 11h : Mirjana Lucic-Baroni (CRO) c. Magdalena Rysapikova (SVK)

Suivi de : Charlotte Robillard-Millette et Carol Zhao (CAN), en double, c. Ana Konjuh (CRO) et Anastasja Sevastova (LET)