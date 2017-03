Ex-finaliste de Wimbledon, Vera Zvonareva prépare un retour

MOSCOU - La finaliste de Wimbledon et des Internationaux de tennis des États-Unis Vera Zvenarova prépare son retour à la compétition.

La Russe de 32 ans se trouve sur la liste des joueuses substituts pour le tableau des qualifications d'un tournoi de l'ITF à Istanbul, en Turquie, plus tard ce mois-ci, deux ans après sa dernière compétition.



Zvonareva, qui faisait partie du top-10 mondial avant que des problèmes à l'épaule ne la prive de toute la saison 2013, a souvent été blessée au cours de sa carrière.



Après le tennis, elle a eu un premier enfant, une fille, et a travaillé comme commentatrice à la télévision russe. Sa longue absence signifie qu'elle n'a plus de classement mondial.



L'an dernier, elle avait déclaré au site internet de la WTA qu'elle souhaitait retrouver sa forme d'antan pour jouer de nouveau au tennis, «même si ce n'est que pour le plaisir».