Fed Cup: Abanda agira comme chef de file en l'absence de Bouchard

MONTRÉAL - Françoise Abanda mènera une jeune délégation canadienne en Fed Cup, une qui ne comptera pas sur sa meilleure joueuse, Eugenie Bouchard.

Tennis Canada a annoncé mercredi que la formation en vue du match de barrage du Groupe mondial II contre le Kazakhstan, les 22 et 23 avril, au stade Uniprix, sera composée d'Abanda, de Bianca Andreescu, de Gabriela Dabrowski et de Katherine Sebov.



Abanda, âgée de 20 ans, pointe au 189e rang mondial. Elle sera la meilleure joueuse classée pour cet affrontement, son cinquième pour le Canada en Fed Cup.



Âgée de 16 ans seulement, Andreescu représentera le Canada pour une deuxième fois. Elle occupe actuellement le 217e rang mondial. Sebov représentera aussi le pays pour une deuxième fois. La joueuse de 19 ans occupe le 295e échelon.



Finalement, Dabrowski, 25 ans, vient d'être couronnée en double au tournoi de Miami. Elle vient au 19e rang mondial en double, 349e en simple.



Bouchard a décidé de faire l'impasse sur la Fed Cup pour prendre part au tournoi sur terre battue d'Istanbul, en Turquie, lancé le lendemain. Celle qui occupe le 56e rang mondial éprouve toutes sortes d'ennuis cette saison. Bouchard a été éliminée dès le premier tour à ses trois derniers tournois et quatre fois en six compétitions en 2017.



Elle a réussi sa meilleure performance au tournoi de Sydney, alors qu'elle a atteint le carré d'as.