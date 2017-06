Federer est fin prêt pour Wimbledon

HALLE, Allemagne - Le Suisse Roger Federer a défait l'Allemand Alexander Zverev 6-1, 6-3 en seulement 53 minutes en finale, dimanche, pour décrocher le neuvième titre de sa carrière au tournoi sur gazon de Halle.

Lors de la 140e finale de sa carrière, Federer a préservé la seule balle de bris qu'il a offerte à son adversaire et converti quatre des huit qu'il a obtenues pour s'adjuger un 92e titre sur le circuit de l'ATP.

« J'ai joué extrêmement bien. Je me sentais bien et je n'ai jamais baissé la cadence, a dit Federer, qui n'a concédé que neuf points au service. Il s'agissait de mon meilleur match cette semaine. Presque tout a fonctionné à perfection. »



À 35 ans, le Suisse est devenu le plus vieux joueur à gagner un tournoi sur gazon.



Federer, qui a raté la saison sur la terre battue après avoir triomphé à l'Omnium de Miami en avril, a obtenu son quatrième titre de la saison, égalant ainsi le total de Rafael Nadal, et il sera mieux classé que l'Espagnol au tournoi de Wimbledon, qui se mettra en branle dans huit jours.



Federer avait déjà gagné les Internationaux d'Australie ainsi que les tournois d'Indian Wells et Miami en 2017.



Le vainqueur de 18 tournois du grand chelem a surpris le vétéran Tommy Haas à son retour au jeu après une pause de deux mois la semaine dernière à Stuttgart, et il a confirmé sa grande forme à Halle.



Contre Zverev, qui s'était incliné en finale l'an dernier devant Florian Mayer, Federer a rapidement pris les commandes 4-0 et scellé l'issue du premier set en 22 minutes. Le tennisman âgé de 20 ans a obtenu sa seule balle de bris au premier jeu du deuxième set, mais il s'est révélé incapable de la convertir.