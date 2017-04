Gabriel Dumont hante son ancienne équipe et les IceCaps sont éliminés

SYRACUSE, N.Y. - Gabriel Dumont a touché la cible à 2:18 de la première période de prolongation et le Crunch de Syracuse a éliminé les IceCaps de Saint-Jean en triomphant 2-1, vendredi soir.

L'ancien capitaine des IceCaps a accepté une passe de Byron Froese et il a décoché un puissant tir sur réception qui a trompé la vigilance de Charlie Lindgren. Il s'agissait de son premier but des présentes séries.



Le Crunch a remporté la série 3-1 et il attendra maintenant le gagnant de la série opposant les Marlies de Toronto aux Devils d'Albany. Pour ce qui est des IceCaps, il s'agissait de leur dernier match à Terre-Neuve, car l'équipe déménagera à Laval et sera renommée le Rocket, la saison prochaine.



Erik Condra a ouvert le pointage pour le Crunch à 16:41 de la première période. Lors d'un avantage numérique, Condra a complété un superbe tic-tac-toe amorcé par Tye McGinn et Matthew Peca.



Les IceCaps ont augmenté le rythme pour créer l'égalité et leurs efforts ont finalement porté fruit alors qu'il ne restait que 5:33 à jouer au troisième vingt. Stefan Matteau a marqué son troisième but des séries lorsqu'il a bénéficié d'un bel effort individuel de Jacob de la Rose avant de battre Mike McKenna du côté de la mitaine.



Dumont a ensuite envoyé la troupe de Sylvain Lefebvre en vacances en surtemps. Deux des quatre affrontements entre les deux formations ont nécessité de la prolongation et toutes les parties se sont décidées par un écart d'un seul but.



McKenna a réalisé 26 arrêts dans la victoire tandis que Lindgren a repoussé 23 des 25 lancers dirigés vers lui. Les deux gardiens ont notamment effectué quelques beaux arrêts dans la rencontre.