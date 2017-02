Galchenyuk joue les héros en prolongation

NEWARK, N.J. - Alex Galchenyuk a profité d'une pénalité à Damon Severson pour trouver le fond du filet à 2:54 de la période de prolongation et le Canadien de Montréal a arraché une précieuse victoire de 4-3 face aux Devils du New Jersey lundi soir au Prudential Center.

Le but de Galchenyuk, son 14e de la saison, est venu couronner une belle remontrée des hommes de Claude Julien. Aussi, il leur a permis de signer deux gains consécutifs pour la première fois depuis le 7 janvier. Samedi soir face aux Maple Leafs de Toronto, le Tricolore avait également profité d'une période supplémentaire pour l'emporter 3-2.



Max Pacioretty, avec ses 30e et 31e de la saison, et Alexander Radulov (15e), ont réussi les autres buts du Canadien contre Cory Schneider, qui a fait face à 33 tirs, dont six lors de la seule période de prolongation.



Le deuxième but de Pacioretty a été inscrit à 19:07 de la troisième période alors que le Canadien avait retiré le gardien Al Montoya au profit d'un sixième attaquant. Du coup, le capitaine du Canadien a surpassé sa récolte de 30 buts en 82 matchs la saison dernière.



Radulov a par ailleurs connu sa meilleure sortie de la saison alors qu'il a récolté des mentions d'aide sur les trois autres buts du Tricolore.



Le défenseur Shea Weber a aussi contribué au triomphe avec des mentions d'aide sur le but égalisateur et le filet victorieux.



Kyle Palmieri et Travis Zajac ont mené l'attaque des Devils avec un but et une aide chacun. John Moore a complété la marque aux dépens de Montoya, tenu fort occupé alors qu'il a reçu 37 tirs.



Le Canadien, qui reprend le collier mardi soir au Centre Bell en accueillant la visite des Blue Jackets de Columbus, est assuré de conserver le premier rang du classement de la section Atlantique devant les Sénateurs d'Ottawa



Avant que Galchenyuk ne joue les héros, le Canadien s'était retrouvé face à deux déficits de deux buts au troisième vingt, lors duquel les deux formations ont explosé avec cinq buts, après 40 minutes de jeu plutôt ennuyantes.



Radulov a marqué le premier but du Canadien à 2:49 de la troisième période grâce à un vif tir des poignets, voilé, qui est passé à la droite de Schneider.



Ce filet de Radulov, son premier depuis le 9 février contre les Coyotes de l'Arizona, est venu seulement 11 secondes après que Moore eut procuré aux Devils une avance de 2-0.



Les Devils ont repris une avance de deux buts grâce à Zajac, qui a déjoué Montoya à 7:54, seulement six secondes après le début d'une punition à Phillip Danault.



Mais là encore, le Canadien n'a pas tardé à répliquer, Pacioretty atteignant le plateau des 30 buts pour la cinquième fois de sa carrière, et pour une quatrième saison d'affilée, 43 secondes après le filet de Zajac.