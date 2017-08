Giancarlo Stanton frappe son 42e circuit et les Marlins battent les Rockies 5-3

MIAMI ? Giancarlo Stanton a frappé un circuit dans un quatrième match de suite et les Marlins de Miami ont complété un balayage contre les Rockies du Colorado pour une première fois depuis 2006, l'emportant 5-3, dimanche.

Stanton a amorcé la troisième manche en cognant une longue balle, sa 42e de la campagne, et il a égalé le record d'équipe de Gary Sheffield, établi en 1996. Stanton a frappé 21 circuits à ses 33 derniers matchs.



Il s'agissait d'une 250e longue balle en carrière pour Stanton et elle est survenue à son 941e match. Seulement cinq joueurs depuis 1913 ont réussi à atteindre ce plateau plus rapidement.



German Marquez (9-5) a perdu pour une première fois au cours de ses sept derniers départs, accordant cinq points en quatre manches et un tiers.



Le partant des Marlins, Vance Worley, a donné trois points en plus de quatre manches au monticule et il a produit deux points sur un simple.



Javy Guerra (1-0) a signé une première victoire depuis 2014, n'accordant aucun point en deux manches. Il a protégé une avance de deux points en cinquième alors qu'il s'est amené en relève avec des coureurs aux deuxième et troisième coussins.



Giants 4 Nationals 2 (1er match)



Chris Stratton a retiré 10 frappeurs au bâton, un sommet en carrière, et les Giants de San Francisco ont doublé les Nationals de Washington 4-2, dans le premier duel d'un programme double.



Bryce Harper manquait à l'appel, lui qui s'est blessé au genou gauche, samedi. Le directeur général des Nationals, Mike Rizzo, a indiqué que les ligaments n'avaient pas été touchés et qu'il espérait revoir son joueur vedette cette saison.



Joe Panik a placé trois balles en lieu sûr, dont un simple de deux points lors d'une deuxième manche de trois points. Gorkys Hernandez a produit un point sur un simple et Kelby Tomlinson en a ajouté un autre à la suite d'un sacrifice.



Stratton (1-2) a alloué cinq coups sûrs et un but sur balles à son quatrième départ dans les Majeures. Sam Dyson a obtenu les trois derniers retraits de la rencontre pour enregistrer un neuvième sauvetage en 14 tentatives.