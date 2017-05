Giroux, Simmonds et Couturier marquent dans la victoire du Canada

GENÈVE - Les coéquipiers des Flyers de Philadephie, Claude Giroux et Wayne Simmonds, ont marqué un but et ont amassé une mention d'aide chacun dans la victoire de 4-1 du Canada contre la Suisse, mardi, dans un match préparatoire au Championnat du monde de hockey senior de la FIHG.

Chris Lee, un Ontarien qui évolue pour le Metallurg de Magnitogorsk dans la KHL, et un autre joueur des Flyers, Sean Couturier, ont complété la marque pour le Canada, qui a dominé la Suisse 41-17 au chapitre des tirs au but à l'aréna Vernots.



Pius Suter a riposté pour la Suisse.



Michael Matheson, de Pointe-Claire, a déclaré en entretien téléphonique après la rencontre que ses coéquipiers et lui avaient beaucoup de pain sur la planche avant de commencer le tournoi.



?C'est toujours important un match comme celui-ci, parce que ça permet aux gars de développer la chimie entre eux, de connaître les forces de chacun, a déclaré le défenseur des Panthers de la Floride. Nous allons commencer le tournoi lentement, mais je suis certain que notre calibre de jeu va progresser au fur et à mesure que nous allons avancer, et qui sait, nous pourrions nous rendre jusqu'en finale.



?Mais c'est sûr qu'il y a toujours une période d'adaptation dans un tournoi comme celui-ci, a-t-il ajouté. Certains d'entre nous n'ont pas joué depuis trois ou quatre semaines, donc il faut retrouver nos repères, sans compter qu'il y a aussi la réalité de la patinoire aux dimensions internationales. Mais ça s'est bien déroulé, et l'objectif c'est de bâtir là-dessus.?



Chad Johnson a obtenu le départ pour les représentants de l'unifolié et il a effectué neuf arrêts. Calvin Pickard l'a remplacé à 9:19 de la période médiane, et il a repoussé les sept derniers tirs des Suisses.



Lee et Couturier ont marqué dans un intervalle de 5:42 en début de match, et Giroux a porté le score à 3-0 en faveur des Canadiens à 13:06. Suter a riposté en fin de premier tiers.



Simmonds a complété la marque en avantage numérique à 16:38 de la deuxième période. Selon Matheson, ce match a permis aux dirigeants canadiens d'en apprendre un peu plus sur l'identité de l'équipe.



?Équipe Canada est toujours reconnue pour être talentueuse. Chaque joueur apporte quelque chose de différent à cette équipe, et je sais que nos dirigeants veulent regrouper ceux qui jouent ensemble dans la LNH afin de faciliter la chimie, a-t-il expliqué. Nous formons un bon groupe de joueurs, et nous sommes tous très travaillants.?



Le Canada, qui convoite une troisième médaille d'or consécutive au Mondial senior, entamera son tournoi vendredi à Paris contre la République tchèque.