Grâce à Fleury, selon Crosby (vidéo)

WASHINGTON - «Nos joueurs trouvent toujours une façon de répondre contre les défis et l'adversité. Ils l'ont encore fait ce soir, a mentionné l'entraîneur des Penguins de Pittsburgh Mike Sullivan après le gain de 2-0 à Washington, éliminant les Capitals en sept parties.

«Je crois que ces joueurs sont à leur meilleur quand l'enjeu est élevé. Ce soir, je crois que nous étions très près de notre identité depuis le début des séries.»

Déjà-vu

Marc-André Fleury s'est quant à lui donné des airs du gardien qu'il était lorsque les Penguins ont remporté la coupe Stanley, en 2009, quelques semaines après avoir éliminé les Capitals au deuxième tour.

«Nous ne sommes pas dans cette position s'il ne joue pas de cette façon, a indiqué le capitaine des Penguins, Sidney Crosby, à propos de son gardien. Par moment, ils ont appliqué beaucoup de pression et il a réalisé plusieurs arrêts importants pour nous garder dans le match.»

Faits saillants:

La troupe de Barry Trotz a retiré son gardien en faveur d'un sixième joueur, en fin de troisième période, mais elle n'a jamais pu trouver une faille dans la défensive des Penguins et Fleury.

«Si on ne marque pas de but, on ne peut pas gagner, a déclaré Ovechkin. Nous avons eu plusieurs occasions d'enfiler l'aiguille, mais nous n'avons pas réussi à le faire. Nous avons commis quelques erreurs et ils en ont profité.»