Henry Burris décide de tourner la page

OTTAWA - Le vétéran quart-arrière Henry Burris prend sa retraite.

Il en fera l'annonce mardi à Ottawa, selon une source bien informée.



L'athlète de 41 ans quitte le football en tant que champion après avoir guidé le Rouge et Noir à une victoire dramatique de 39-33 en prolongation contre les Stampeders de Calgary en finale de la coupe Grey l'automne dernier.



Burris termine sa carrière dans la LCF avec trois conquêtes de la coupe Grey (en 1998 et 2008 à Calgary) et deux titres de joueur par excellence (2010, 2015). Il occupe le troisième rang en carrière pour les gains par la passe (63 227 verges) et les touchés (374).



Burris a également fait un séjour dans la NFL avec les Bears de Chicago et les Packers de Green Bay (2001-2002) et il est le septième meilleur passeur de l'histoire du football avec des gains de 64 023 verges.