Hockey de la NCAA: Ann-Renée Desbiens remporte le trophée Patty Kazmaier

ST. CHARLES, Mo. - La Québécoise Ann-Renée Desbiens a mérité le trophée Patty Kazmaier, remis à la joueuse par excellence du hockey de la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

La gardienne des Badgers est la cinquième joueuse de l'Université du Wisconsin à obtenir l'honneur, la première depuis Brianna Decker, en 2012.



L'athlète de 22 ans de La Malbaie en est à sa dernière saison universitaire. Elle avait aussi été mise en nomination l'an dernier.



Desbiens et les Badgers ont atteint la finale du Frozen Four, qui couronne les championnes du hockey féminin de la NCAA.



La finale les opposera aux Golden Knights de Clarkson, dimanche (15h00). Vendredi, Mellissa Channell a marqué avec 17 secondes au cadran et les Badgers ont atteint le match ultime en l'emportant 1-0 devant Boston College.



Les autres finalistes étaient les attaquantes Cayler Mercer (Clarkson) et Lara Stalder (Université du Minnesota à Duluth).



Desbiens a mené la NCAA pour le pourcentage d'arrêts (,963), la moyenne de buts alloués (0,69), les victoires (25) et les jeux blancs (15). Elle a signé un jeu blanc ou permis un seul but lors de 24 matches sur 30, cette saison.



En novembre, elle a établi le record de la NCAA avec un 44e blanchissage au total. Globalement, elle en a signé 55 en 119 départs.



Le trophée Patty Kazmaier a été accordé une première fois en 1998. Desbiens est seulement la troisième gardienne à le recevoir.



Étudiante en comptabilité, Desbiens a aidé le Canada à obtenir la médaille d'argent lors du championnat mondial de hockey féminin de 2015.



Mercer, 23 ans, a mené la NCAA avec 25 buts. Stalder, 22 ans, s'est classé cinquième avec 53 points.



Le trophée est nommé en l'honneur de la regrettée Patty Kazmaier, qui a joué avec Princeton de 1981 à 1986. Elle est décédée à 28 ans d'une maladie sanguine.



La gagnante est choisie en se basant sur les habiletés individuelles et en équipe, l'esprit sportif, le rendement dans les gros matches, le caractère et la volonté de réussir. On considère aussi les résultats académiques et l'implication communautaire.



La Sherbrookoise Sarah Vaillancourt a obtenu l'honneur en 2008, avec Harvard.



Quatre autres Canadiennes ont reçu le trophée: Jamie Lee Rattray de Kanata en Ontario avec Clarkson, en 2014; Vicki Bendus de Wasaga Beach en Ontario avec Mercyhurst, en 2010; Sara Bauer de St. Catharines en Ontario avec les Badgers, en 2006, et Jennifer Botterill de Winnipeg avec Harvard, en 2001 et 2003.