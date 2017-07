Ignacio Piatti au match des étoiles

MONTRÉAL - Le milieu de terrain Ignacio Piatti a été sélectionné par l'entraîneur-chef Veljko Paunovic pour représenter l'Impact de Montréal au match des étoiles de la Major League Soccer (MLS).

Il s'agit d'une deuxième nomination consécutive pour Piatti, premier marqueur de l'Impact avec avec huit buts. En 13 départs cette saison, il a également ajouté trois passes décisives, réussi deux matchs de plus d'un but et a trouvé le fond du filet deux fois sur penalty.



Piatti a par ailleurs été nommé trois fois sur l'équipe de la semaine de la ligue, en plus d'être en nomination pour le titre du but de la semaine en deux occasions.



Joueur par excellence de l'Impact en 2015 et 2016, Piatti a dépassé Marco Di Vaio plus tôt cette saison pour devenir le meilleur marqueur dans l'histoire de l'Impact en MLS avec 38 buts.



L'Argentin est le deuxième joueur de l'Impact choisi en vue des festivités du match des étoiles, après Ballou Jean-Yves Tabla, sélectionné pour le match des joueurs formés au club.



Le match des étoiles sera disputé le 2 août, au Soldier Field de Chicago, contre le Real Madrid. La veille, les jeunes espoirs formés en club se frotteront à la formation des moins de 20 ans du Chivas de Guadalajara, championne en titre de la Liga MX U20.