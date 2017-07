Il donne 10 points en...une manche

CHICAGO - Francisco Cervelli et Andrew McCutchen ont couronné une poussée de 10 points en première manche avec des circuits consécutifs aux dépens de Jon Lester et ils ont aidé les Pirates de Pittsburgh à pulvériser les Cubs de Chicago par la marque de 14-3.

Cervelli a produit cinq points et Jordy Mercer a frappé deux coups sûrs et produit trois points pour aider les Pirates à signer une cinquième victoire en six rencontres. Josh Harrison a ajouté une longue balle en neuvième et Chad Kuhl a accordé un point en trois manches lors d'un départ-surprise puisque Jameson Taillon était ennuyé par une grippe.



Les Pirates ont envoyé 15 frappeurs au bâton lors de leur manche la plus productive depuis le 17 mai 2009, quand ils avaient inscrit 10 points en septième manche face aux Rockies du Colorado.



Cervelli a claqué son troisième grand chelem en carrière après deux retraits en première. McCutchen a suivi avec son 17e circuit de la campagne, ce qui mettait fin à la journée de travail de Lester (5-6). Ce dernier a quitté le monticule sous les huées des 41 604 spectateurs présents au Wrigley Field.



La victoire est allée au dossier du releveur A.J. Schugel (1-0), qui a accordé un point en trois manches.

Freeland à deux retraits d'une page d'histoire des Rockies

Le favori local Kyle Freeland est passé à deux retraits près du premier match sans point ni coup sûr d'un lanceur des Rockies du Colorado au Coors Field, accordant finalement un simple à Melky Cabrera après un retrait en neuvième manche, mais il a tout de même aidé son équipe à l'emporter 10-0 face aux White Sox de Chicago, dimanche.

Freeland, un lanceur recrue qui a grandi à Denver, a retiré le premier frappeur de la neuvième manche sur des prises avant de voir Cabrera frapper la balle en lieu sûr au champ gauche.



Âgé de 24 ans, Freeland (9-7) a effectué 126 tirs. Il a été retiré du match après le coup sûr et a reçu une chaleureuse ovation. Jordan Lyles a rapidement fermé les livres par la suite.



Freeland a retiré neuf frappeurs sur des prises, un sommet personnel. Il a accordé trois buts sur balles et a atteint un frappeur.



Le gaucher tentait de réussir le deuxième match sans point ni coup sûr de l'histoire du Coors Field. Hideo Nomo avait accompli l'exploit en 1996 face aux Rockies alors qu'il portait les couleurs des Dodgers de Los Angeles. Ubaldo Jimenez a réussi le seul match sans point ni coup sûr de l'histoire des Rockies, en 2010 à Atlanta.



Charlie Blackmon et Pat Valaika ont frappé des circuits pour les Rockies.



Carlos Rodon (1-2) a concédé six points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et un tiers.



Padres 1 Phillies 7



Freddy Galvis a cogné deux des six circuits des siens, Jerad Eickhoff a blanchi ses rivaux pendant cinq manches et les Phillies de Philadelphie ont vaincu les Padres de San Diego 7-1.



Le voltigeur recrue Nick Williams a lancé le bal avec son premier circuit dans les Ligues majeures en deuxième manche.



Cameron Rupp a suivi deux frappeurs plus tard avec un autre circuit en solo, puis Galvis a ajouté une claque de deux points en troisième manche.



Odubel Herrera et Aaron Altherr ont respectivement claqué une longue balle en solo en sixième et septième manche. Galvis a réussi son deuxième circuit du match immédiatement après celui d'Altherr.



Eickhoff (1-7) effectuait un premier départ depuis le 17 juin après avoir soigné une blessure. Il a limité les Padres à cinq coups sûrs et un but sur balles et a retiré huit frappeurs sur des prises.



Les Phillies se sont payé un festin aux dépens de Trevor Cahill (3-3), qui a été débité de quatre points sur six coups sûrs, dont trois circuits, en cinq manches.



Mets 0 Cardinals 6



Tommy Pham, Paul DeJong et Luke Voit ont cogné des circuits, Lance Lynn a accordé seulement trois coups sûrs en sept manches sur le monticule et les Cardinals de St. Louis ont vaincu les Mets de New York 6-0.



Aucun coureur n'a atteint le deuxième but aux dépens de Lynn (7-6), qui a abaissé sa moyenne de points mérités à 3,61.



Trevor Rosenthal a retiré trois frappeurs sur des prises en huitième, puis John Brebbia a complété le blanchissage en neuvième pour les Cardinals, qui ont rejoint les Cubs de Chicago au deuxième rang de la section centrale de la Nationale.



Steven Matz (2-2) a accordé cinq points et sept coups sûrs en quatre manches et un tiers, son plus court départ depuis le 3 juin.



Braves 5 Nationals 10



Anthony Rendon a atteint les sentiers à quatre reprises et les releveurs des Nationals de Washington ont accordé seulement deux points en cinq manches et deux tiers dans une victoire de 10-5 face aux Braves d'Atlanta.



Rendon a produit et marqué deux points, alors que les deux équipes ont partagé les honneurs de la série de quatre rencontres. Les Nationals détiennent neuf matchs et demi d'avance sur les Braves au sommet de la section Est de la Nationale.



Le partant des Nationals Joe Ross a quitté la rencontre après un retrait en quatrième manche en raison d'une blessure.



Le releveur Matt Grace (1-0) a accordé deux points, dont un seul était mérité, en deux manches et deux tiers. Joe Blanton, Enny Romero et Matt Albers ont blanchi les Braves pendant une manche chacun.



Alors que les Nationals menaient par un, Rendon a ajouté un point d'assurance en septième. Il a soutiré un but sur balles, volé le deuxième but, atteint le troisième sur un mauvais relais du receveur Tyler Flowers, puis croisé le marbre sur un ballon-sacrifice de Matt Wieters.



Les Nationals ont ajouté trois points en huitième.



Royals 2 Dodgers 5



Clayton Kershaw a signé un match complet en plus de devenir le premier lanceur des Ligues majeures à enregistrer une 14e victoire cette saison, Justin Turner l'a appuyé avec deux circuits et les Dodgers de Los Angeles ont défait les Royals de Kansas City 5-2.



Les Dodgers ont du même coup signé une sixième victoire d'affilée et ont complété un 10e balayage en 2017, un sommet à travers les Ligues majeures. Leur fiche de 61-29 est la meilleure du Baseball majeur à la pause du match des étoiles.



Kershaw (14-2) a accordé deux points et six coups sûrs. Il a effectué 99 tirs et a retiré 13 frappeurs sur des prises. Le gaucher étoile a une fiche de 10-0 à ses 13 derniers départs et il a accordé un premier point en quatre sorties.



Le partant des Royals Danny Duffy (5-5) a concédé cinq points et six coups sûrs en sept manches.



Reds 2 Diamondbacks 1



Homer Bailey a muselé l'adversaire durant six manches et deux tiers, Scott Schebler a donné les devants aux siens à l'aide d'un double et les Reds de Cincinnati ont eu le dessus 2-1 face aux Diamondbacks de l'Arizona.



Il s'agit d'un cinquième revers en six rencontres pour les Diamondbacks.



Bailey (2-2) a concédé un point en sept coups sûrs à son quatrième départ depuis son retour au jeu, après avoir subi une intervention chirurgicale en février. Il a retiré cinq adversaires sur des prises et a accordé quatre buts sur balles.



A.J. Pollock a claqué un circuit pour les Diamondbacks, son premier depuis un séjour de six semaines sur la liste des blessés en raison d'une blessure à l'aine. Patrick Corbin (6-9) a alloué deux points en six manches de travail, mais a encaissé la défaite. Le gaucher a accordé sept coups sûrs et a égalé son sommet de la saison en retirant neuf frappeurs sur des prises.



L'attaque des Diamondbacks a une fois de plus bafouillé, elle qui n'a inscrit qu'un point à ses 19 dernières manches. Ils ont obtenu qu'un seul coup sûr en huit tentatives avec des coureurs en position de marquer et se sont fait retirer à deux reprises au marbre.



Raisel Iglesias a été parfait en neuvième et il a récolté un 16e sauvetage en 17 tentatives.



Marlins 10 Giants 8 (11 manches)



Giancarlo Stanton a cogné deux circuits, le deuxième après que A.J. Ellis eut brisé l'égalité à l'aide d'une claque de deux points en 11e manche, et les Marlins de Miami ont défait les Giants de San Francisco 10-8.



Les Marlins ont gaspillé une avance de 7-4 quand les Giants ont marqué trois points aux dépens de Kyle Barraclough en huitième. Les Marlins ont finalement complété le balayage de la série.



J.T. Realmuto a atteint les sentiers sur un mauvais relais de l'arrêt-court Brandon Crawford en 11e manche. Un retrait plus tard, Ellis a claqué un tir de George Kontos (0-3) dans les gradins au champ centre-gauche en tant que frappeur suppléant.



Stanton, qui avait déjà frappé une longue balle en cinquième contre Johnny Cueto, a ajouté un point d'assurance avec son 26e circuit de la saison.



La victoire est allée au dossier de Nick Wittgren (2-1), qui a retiré six frappeurs. A.J. Ramos a concédé un point en fin de 11e avant d'enregistrer un 17e sauvetage.