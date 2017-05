«Il est temps que l'on se réveille» - Oduro

(98,5 Sports) - L'histoire se répète pour l'Impact de Montréal. Un lent début de match et un regain d'énergie. Certains jours, ça suffit pour sauver les meubles et arracher un verdict nul. Pas cette fois.

Après avoir effacé un recul de 2-0 en deuxième demie, l’Impact s’est incliné quand Justin Meram a complété son tour du chapeau avec une troisième réussite à la 91e minute de jeu.

«On ne doit pas appuyer sur le bouton de panique, mais on doit être meilleurs que ça, a noté Dominic Oduro. Il est temps que l’on se réveille. Le réveil vient de sonner ».

À sa manière, l’entraîneur-chef Mauro Biello a corroboré les dires de son joueur.

« C'est impossible de gagner quand on encaisse trois buts à domicile, a déclaré Biello. Nous manquons de constance sur les 90 minutes du match, et il faut changer cela.

« Nous avons dominé la deuxième mi-temps, mais nous avons pris deux buts avant de commencer à jouer. Nous devons croire et avoir la confiance nécessaire pour prendre de l'initiative. »

Le nouveau venu Blerim Dzemaili a montré de belles choses. C’est lui qui a tiré le coup franc qui a mené au deuxième but de l’Impact, celui d’Anthony Jackson-Hamel.

« Columbus s'est bien défendu, a souligné Dzemaili. Ils nous ont compliqué la tâche avec deux buts un peu chanceux. Nous avons perdu ce match de façon malchanceuse. Un point aurait été bon pour nous. Toute l'équipe a mieux joué en seconde mi-temps, et nous devons continuer de jouer comme lors de cette mi-temps. »

Trop gourmand?

Peut-être que l’Impact n’aurait pas perdu la rencontre s’il avait refermé le jeu après avoir créé l’égalité. Mais il était évident que le Bleu-blanc-noir cherchait par tous les moyens de remporter la victoire. À domicile, peut-il en être autrement?

« Bien sûr que l’on veut gagner, a déclaré le gardien Evan Bush. Mais quand tu effaces un recul de deux buts, tu dois avoir quelque chose en retour. Ce n’est pas le cas. On n’a pas su maintenir l’équilibre. Peut-être avons-nous été gourmands en regard du nombre de joueurs qui mettaient de la pression en avant? Et ils nous ont fait mal sur un trois contre deux… À domicile… En temps ajouté…

« Nous sommes compétitifs, et ça nous fait mal de ne pas avoir pris de point à la maison, a indiqué le défenseur Chris Duvall. Nous sommes revenus de l'arrière, et nous savons qu'une équipe qui perd une avance de deux buts est nerveuse. Et nous n'avons pas profité de cela. »