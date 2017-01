«Il est toujours bien placé» - Dany Dubé, sur Lehkonen

On en parle en ondes : L'après-match du 11 janvier 2017. (16:27) Publié le mercredi 11 janvier 2017 dans Bonsoir les sportifs et Après-match du Canadien Avec Ron Fournier et Dany Dubé

(98,5 Sports) - Si le spectaculaire but de Phillip Danault a retenu l'attention, bien des observateurs comme Dany Dubé estiment qu'Artturi Lehknon est en train de s'imposer sérieusement au sein du Canadien.

La recrue a déjà 10 buts à son actif en 42 matchs cette année.

« Je l’aime, car il est toujours bien placé, a déclaré l’analyste des matchs du Canadien au 98,5 Sports. Il a une bonne protection de rondelle. C’est rare, les Européens qui sont bons sur les rondelles libres.

« Ils sont bons avec la rondelle, mais pour aller la chercher et surtout, pour la protéger, ils sont moins bons. Lui, il est bon pour se placer en fonction de la rondelle, comme s’il arrivait à isoler, à séparer l’adversaire de la rondelle. Il se donne un meilleur angle.

« Il est intelligent. Il fait plein de petites choses en espace restreint. Ça le rend vraiment spécial. Lehkonen, c’est un de mes préférés pour l’efficacité en espace restreint. Et ça fonctionne très bien. Et c’est un joueur responsable qui ne court pas partout. »

« C'est un gars qui voit bien le jeu, estime l'entraîneur Michel Therrien. Il a retrouvé sa confiance de début de saison. Et il est bien entouré avec Tomas Plekanec et Paul Byron. Plus ça va, plus il s'améliore. »

Le Finlandais ne semble pas s'énerver pour autant.

« C'est plaisant d'aider l'équipe de cette façon, a-t-il noté. Qui n'aime pas marquer des buts? »

Le but de Danault

Danault a eu une explication rationnelle quand on lui a demandé de commenter son but.

« J'ai juste pris l'espace qu'on m'a donné, a dit Danault. J'avais de la vitesse. J'ai juste passé. Deux, trois gars... Puis, elle (la rondelle) s'est retrouvée dans le filet. »

Et au retour au banc?

« Wow! C'est pas mal la seule chose que j'ai entendue. Good skate... Mon premier dans la LNH n'était pas pire. Mais dans le junior, j'en ai marqué comme ça. »

« Coast to coast, c'est rare que ça arrive, a noté Therrien avec un grand sourire. C'est bon pour sa confiance. Il joue du bon hockey le petit gars. »