«Il faut être patient avec un jeune défenseur» - Éric Desjardins

On en parle en ondes : Ron s'entretient avec Éric Desjardins. (18:42) Publié le mercredi 15 mars 2017 dans Bonsoir les sportifs Avec Ron Fournier

(98,5 sports) - Éric Desjardins a connu une belle carrière de 17 ans dans la LNH ponctuée par un séjour d'un peu plus de six saisons avec les Canadiens de Montréal et d'un autre de 11 campagnes avec les Flyers de Philadelphie.

Malgré ses beaux exploits, l’ex-défenseur est convaincu qu’il ne sera jamais admis au Temple de la renommée du hockey.

Desjardins ne s’est pas défilé quand Ron Fournier, l’animateur de l’émission Bonsoir les sportifs lui a posé une question qui tue.

Mettons que la coutume veut que tu portes une calotte advenant une éventuelle admission au Temple de la renommée, quelle casquette porterais-tu?, lui a demandé Ron.

«Je sais que je ne serai jamais admis au Temple de la renommée de la LNH, donc je n’aurai pas à faire ce choix, a d’abord répondu Desjardins avant d’ajouter.

«Mais je vais juste te dire une chose, je suis au Temple de la renommée des Flyers… Je te laisse tirer la conclusion. J’arrête là.»

Desjardins n’a pas voulu lancer un jab à l’organisation des Canadiens.

«J’ai vraiment adoré mon temps à Montréal, comme j’ai adoré mon temps avec les Flyers, mais c’est ça. Mon nom est inscrit sur une bannière dans le haut de l’aréna à Philadelphie aux côtés des Ron Hextall, Bobby Clarke, Eric Lindros, John Leclair et les autres. C’est un bel honneur.»

L’ex-défenseur a cependant rappelé qu’il était au tout début de sa carrière quand il a endossé l’uniforme des Canadiens.

«Il ne faut pas oublier que lorsque je suis arrivé avec les Canadiens j’étais jeune, j’avais 19 ans, a-t-il dit. Je commençais, l’équipe avait moins de succès. Je suis parti, il y en a même qui ont dit que j’étais fini. À 24 ans, on s’entend qu’à cet âge, un défenseur n’a pas appris la moitié du métier pour avoir du succès. J’ai été chanceux. M. Savard m’a donné une chance avec Pat Burns qui a été merveilleux pour moi. Je me suis retrouvé avec une organisation qui me désirait et ils m’ont donné toutes les chances. Il ne pouvait y avoir une meilleure situation pour moi.»

Au cours de l’entrevue, Desjardins a indiqué qu’il fallait être «patient avec un jeune défenseur».

Serge Savard s’est mordu les doigts longtemps de ne pas avoir fait preuve de cette patience avec le jeune Desjardins.