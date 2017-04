«Il ne faut pas oublier que c'est une série quatre de sept» Alexander Radulov

On en parle en ondes : Échos de vestiaire (victoire 3-1 vs NYR) (14:46) Publié le dimanche 16 avril 2017 dans Après-match du Canadien Avec Martin McGuire et Derek Aucoin

(98,5 Sports) - Le jeune Artturi Lehkonen devient de plus en plus un élément important dans la structure de jeu des Canadiens.

Dimanche soir il a marqué le premier but de sa carrière en série éliminatoire. Un but important puisqu’il ouvrait la marque et permettait à son équipe de prendre le contrôle de la rencontre.

«On a bien joué pendant 60 minutes, a-til dit, confirmant l’analyse de son entraîneur. On a créé de bonnes chances en première période, mais on n’en a pas profité. Après avoir marqué le premier but, on était de plus en plus en contrôle.»

Lehkonen retirait aussi beaucoup de fierté de la performance défensive de l’équipe qui a donné moins de 35 tirs sur Carey Price.

«On a bien défendu, a-t-il convenu, mais on a un des meilleurs sinon le gardien au monde devant le filet. Il donne beaucoup de confiance. On a joué vraiment très serré défensivement.»

En plus de marquer un but, Shea Weber a passé 29 minutes et 4 secondes sur la patinoire, soit presque la moitié du match. Avec son expérience, il est conscient que la série est loin d’être finie.

«Toutes les équipes font de ajustements dans les séries, a-t-il dit. Et il y aura encore des ajustements. Ils ont tenté d’utiliser leur vitesse en début de match, c’est une équipe rapide. On a fait du bon travail pour les ralentir.»

Tout comme son jeune coéquipier Lehkonen, Weber savourait la performance défensive des siens.

«C’était une performance solide, a convenu le vétéran défenseur. Price a encore fait des arrêts importants. On en avait parlé, il fallait accorder moins de tirs. Je crois que ce soir on a fait du bon boulot.»

Au sujet de son but, Weber a donné tout le crédit à Alex Galchenyuk qui lui a fait une passe parfaite, lui qui était en bonne position pour tirer efficacement.

«Il a fait tout jeu, il a été patient, a-t-il raconté. Il pensait tirer, mais je criais pour qu’il me passe la rondelle de l’autre côté, je frappais mon bâton sur la glace, mais si je n’aurais probablement pas dû. Il a fait une passe formidable, il a fait tout le travail.»

S’il a déjà connu des matchs beaucoup plus occupés, Carey Price a quand eu à faire quelques arrêts difficiles pour garder son équipe en contrôle de la rencontre.

«C’est un très bon match sur la route, a-t-il dit. On a joué en équipe, avec beaucoup de confiance.»

Un peu comme son entraîneur Claude Julien, Carey Price estime que la victoire de vendredi en prolongation n’est qu’un des éléments qui contribuent à la confiance de l’équipe.

«Au fur et à mesure que vous avancez dans les séries, vous gagnez en rythme, explique Price. C’est le meilleur moment de la saison. C’est là qu’on veut être.»

