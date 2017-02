«Il y a certaines choses positives à retenir de ce match.» - Michel Therrien

(98,5 Sports) - Pour le Tricolore c'était un deuxième revers consécutif. Si la performance de l'équipe a été supérieure à celle de jeudi à Philadelphie, de toute évidence il en fallait beaucoup plus pour battre une équipe comme les Capitals de Washington qui trônent au premier rang de l'Association est.

Malgré la défaite de 3-2, l’entraîneur Michel Therrien était d’une humeur plus conciliante que jeudi soir après le revers contre les Flyers à Philadelphie.

«Évidemment on est déçu de ne pas avoir remporté ce match-là…contre définitivement la meilleure le meilleur club dans la ligue, a commenté Therrien. C’est difficile de les affronter, ils sont lourds. On s’est bien battu, on a eu nos occasions et Holtby a fait de gros arrêts en fin de match. Il y a certaines choses positives à retenir de ce match.»

Après la défaite contre les Flyers, Therrien avait été particulièrement sévère à l’endroit de l’attaquant Andrew Shaw dont la pénalité d’indiscipline avait coûté le match à son équipe. Shaw a encore écopé d’une pénalité en fin de troisième période alors que l’équipe cherchait à niveler la marque.

«Il y a des punitions qui sont dans le jeu et il y a des punitions c’est de l’indiscipline totale, a fait remarquer l’entraîneur. Aujourd’hui ce n’était pas une punition, on s’entend tous là-dessus.»

Lorsque Therrien s’est fait demander s’il croyait que Shaw avait été puni à cause de sa réputation, il a préféré se montrer prudent

«Je ne veux pas embarquer là-dedans, a-t-il dit. C’est comme la pénalité à Radulov, ça, je ne veux pas embarquer là-dedans.»

Par contre, Therrien n’a pas contesté la décision des arbitres de refuser un but à Alexander Radulov en raison de l’obstruction sur le gardien Brian Holtby par Max Pacioretty.

«Je crois que c’était la bonne décision, a-t-il avoué. Par contre je crois qu’ils (les Capitals) méritaient une pénalité quand ils ont envoyé la rondelle dans les gradins. C’était assez évident, là-dessus c’est noir ou blanc.»

David Desharnais avait été retiré de la formation au profit de Sven Andrighetto; décision toujours délicate pour un entraîneur de sortir un vétéran au profit d’un jeune.

«Je trouvais qu’Andrighetto jouait du bon hockey dernièrement, a expliqué Michel Therrien. C’était beaucoup plus pour entrer Andrighetto que pour sortir David.»

Quant à Philipp Danaullt qui a quitté la rencontre en troisième période, l’entraîneur s’est borné à dire qu’il s’agissait d’une blessure «au haut du corps» et qu’il n’avait pas encore d’informations quant à la sévérité de la blessure.