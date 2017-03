«Il y a un changement d'attitude» - Julien

Point de presse de Claude Julien.

(98,5 sports) - Claude Julien est en poste depuis à peine trois semaines et les changements sont déjà perceptibles.

Les Canadiens ont remporté leurs cinq derniers matchs et la confiance semble revenue au sein de la troupe.

«Quand tu gagnes cinq matchs consécutifs, l’ambiance va toujours être bonne, peu importe qui est là, a déclaré Julien. On a travaillé très fort pour ramener le positif, pour essayer de tourner le vent de bord. On a encore des joueurs qui semblent croire dans l’équipe et on l’a vu dans les performances du dernier match.»

Julien a été littéralement tiré dans la gueule du loup. Il a eu très peu de temps pour se préparer. Son embauche a été annoncée le mardi 14 février et en raison de la pause de cinq jours, il n’a tenu qu’un entraînement le vendredi, avant de diriger son premier match contre les Jets de Winnipeg, le lendemain.

«On ne sait jamais ce qui va se passer quand on est nommé. On se doit de changer des choses assez rapidement et j’ai vraiment travaillé fort avec mes adjoints pour changer l’ambiance, pour faire des petits changements qui aideraient, mais on ne voulait pas en faire trop pour mélanger les gars, car on voulait qu’ils jouent à leur hauteur», a poursuivi Julien.

Brandon Davidson a formé une paire de défenseurs avec Jeff Petry à l’entraînement et si on se fie aux propos de Julien, il y a de fortes chances qu’il affronte les Canucks.

«On va prendre la décision demain, mais c’est vrai que le timing est bon, a mentionné Julien. J’ai dit que l’on allait donner la chance aux nouveaux de s’intégrer dans notre équipe. Il est habitué de jouer contre les Canucks et c'est peut-être plus confortable pour lui d’affronter les équipes de l’Ouest .»

Davidson piaffait d'impatience d'endosser le chandail des Canadiens.

«Je suis très enthousiaste, ça fait quelques matchs que mon nom a été rayé de la formation, a déclaré Davidson. Je suis prêt à contribuer, ça va améliorer grandement ma confiance. J'ai souvent jouer contre les Canucks, je connais fort bien leur style.»

Alexei Emelin formait une paire supplémentaire avec Nikita Nesterov, mais Julien n’a pas voulu le blâmer pour quoi que ce soit.