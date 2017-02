Ilka Stuhec remporte la descente aux Mondiaux de ski alpin; Vonn termine 3e

ST-MORITZ, Suisse - La Slovène Ilka Stuhec est la nouvelle championne du monde de descente.

Stuhec a confirmé son statut de favorite de l'épreuve en terminant avec un coussin de 0,40 seconde devant l'Autrichienne Stephanie Venier, l'étonnante détentrice de la médaille d'argent. Lindsey Vonn, qui tentait de gagner cette épreuve pour la première fois depuis 2009, a complété le podium.



Vonn a concédé 0,45 seconde à Stuhec, qui a dominé la quasi-totalité des chronos intermédiaires des deux manches et enregistré la vitesse la plus élevée du peloton à 125,6 km/h.



Stuhec, qui est âgée de 26 ans, connaît son éclosion cette saison. Elle a d'abord gagné trois descentes consécutives sur le circuit de la Coupe du monde, alors que Vonn récupérait d'une fracture au bras droit subie en novembre.



Néanmoins, Vonn a établi un record des Championnats du monde. L'Américaine âgée de 32 ans est devenue la plus vieille médaillée de l'histoire. Elle compte maintenant quatre médailles en carrière en descente aux Mondiaux, mais une seule d'or.



Valérie Grenier, de Mont-Tremblant, a terminé 32e, à 3,01 secondes de Stuhec.