«Ils nous ont fait la vie dure» - Claude Julien

(98,5 Sports) - Les Red Wings de Detroit vont rater les séries éliminatoires pour la première fois depuis un quart de siècle, mais ils se sont présentés à Montréal avec l'intention de gagner.

L’entraîneur-chef du Canadien Claude Julien l’a reconnu dans ses commentaires d’après-match.

« Ils nous ont fait la vie dure, a dit Julien. On a eu beaucoup de difficulté à pénétrer à l’intérieur (de la zone) ce soir. Pour les chances de marquer… Quand tu tires de l’arrière 1-0, en partant, c’est toujours difficile. Surtout contre une équipe comme Detroit qui protège bien le milieu de la patinoire.

« On n’était pas tout à fait à point ce soir. Pourquoi? Je ne sais pas. On a eu du repos, hier, mais c’était un week-end (les deux matchs contre les Sénateurs) avec beaucoup d’émotion.

« C’est toujours difficile de revenir d’une série comme ça et de jouer du bon hockey. Mais à ce stade-ci de la saison, tu prends le point que tu as gagné et tu passes au prochain match. »

