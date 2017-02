Isabelle Charest ira aux JO de Pyeongchang

MONTRÉAL - La triple médaillée olympique en patinage de vitesse courte piste Isabelle Charest agira comme chef de mission de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, l'année prochaine.

L'ancienne patineuse originaire de Rimouski a agi à titre de chef de mission adjointe aux Jeux de Rio de Janeiro l'été dernier.



«C'est un véritable honneur pour moi d'être nommée à la tête d'une équipe d'athlètes remarquables en vue de Pyeongchang, a déclaré Charest dans le communiqué du Comité olympique canadien.



«Je suis impatiente de mettre toute mon expérience à contribution afin d'aider à leur offrir un environnement qui leur permettra de performer au sommet de leur art lorsque ça comptera le plus. Je me mets au boulot immédiatement!»



Charest a participé aux Jeux olympiques à trois reprises - Lillehammer en 1994, Nagano en 1998 et Salt Lake City en 2002 - où elle a remporté trois médailles au relais 3000m (argent, bronze et bronze).



Elle est également double championne du monde sur distance individuelle, grâce à des victoires au 500m en 1996 à La Haye, au Pays-Bas, et en 1997 à Nagano, au Japon.



Le rôle du chef de mission consiste notamment à agir à titre de porte-parole de l'équipe canadienne et de mentor auprès des athlètes, des entraîneurs et du personnel, en plus de créer un environnement qui favorise une performance optimale aux Jeux.