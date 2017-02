«Je doute que les Canadiens aillent loin en séries»

Le nouvel entraîneur-chef des Canadiens, Claude Julien, lors de la séance d'entraînement de son équipe à Brossard, vendredi. Derrière, on aperçoit le gardien Carey Price./Photo: PC, Graham Hughes

(98,5 Sports) - À quoi s'attendre au sujet des 24 derniers matchs de la saison régulière des Canadiens de Montréal? Pourraient-ils faire bonne figure en séries, le cas échéant? Notre chroniqueur sportif Philippe Cantin commente le congédiement de Therrien et se penche par la même occasion sur le futur proche du club.

«Michel Bergevin [le directeur général du des Canadiens de Montréal] ne pouvait pas regarder, les bras croisés, l’effondrement de son équipe pour une deuxième année consécutive, a dit Cantin à l’émission Week-End Extra, samedi matin. L’an dernier, il n’y a pas eu de geste significatif posé. Et l’équipe, en raison de cette inaction [entre autres choses], s’est lentement décomposée. […] Cette année, Bergevin devait agir. Surtout que la seconde moitié de l’année est la plus payante de la saison pour le propriétaire Geoff Molson.»

Au dire de Cantin, Claude Julien et Marc Bergevin se connaissent peu et n’ont pas travaillé directement ensemble dans le passé. Chose certaine, ils devront apprendre à bien travailler ensemble puisque le nouvel entraîneur-chef a signé un contrat d’une durée de cinq ans et demi, d’une valeur de 27 millions de dollars, environ.

Toujours d’après notre chroniqueur, Marc Bergevin est convaincu d’avoir une équipe qui pourra aller loin dans les séries éliminatoires. Il sera donc de la responsabilité de Julien de cumuler les victoires d’ici la fin de la saison.

Bien entendu, rien n’est encore garanti quant à la place du Tricolore en séries éliminatoires. Bien que la formation soit en bonne posture au classement général avec 70 points - quantre points devant les Sénateurs et six points devant les Bruins quant à la division Atlantique -, la dégringolade au classement est toujours possible. Il reste 24 matchs au calendrier régulier du Tricolore.

«À mon avis, Bergevin surestime un peu la qualité de sa formation. Cela dit, je pense qu’il va y avoir un effet de rebonds assez rapide [en raison de l’arrivée d’un nouvel entraîneur-chef]. On sent l’enthousiasme des joueurs, dont Carey Price qui parle d’un nouveau départ. Ça veut dire que le message de Michel Therrien ne passait plus du tout.»

«Claude Julien arrive avec un discours fondé sur l’espoir, a poursuivi Cantin. Je m’attends à un regain à court terme. Ensuite, on verra s’il y aura des échanges avant le 1er mars (date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey).»

Bergevin a déjà calmé les ardeurs de ceux qui espèrent le voir effectuer un échange majeur d’ici la fin du mois. À quelques reprises, il a souligné qu’il garderait ses joueurs importants ainsi que ses meilleurs espoirs, comme le défenseur Mikhail Sergachev.

Pas question pour Bergevin, en fait, d’échanger l’avenir de l’équipe pour une solution à court terme. Voici ce qu’il avait d’ailleurs dit en conférence de presse, mercredi : «Si on me demande un de nos espoirs qui pourrait nous rendre service pendant les 10 prochaines années, ma réponse est non. Si le prix descend, là OK. Mais sinon il ne se passera rien d’ici le 1er mars.»

Pourtant, Philippe Cantin, comme certains autres observateurs, croit que le Tricolore n’a pas l’étoffe d’une équipe pouvant aspirer à remporter la coupe Stanley.

«En ce moment, je ne suis pas convaincu que le club a les éléments nécessaires pour aller loin dans les séries éliminatoires», a-t-il conclu.

Un changement significatif à l'alignement des Canadiens est-il indispensable considérant que Geoff Molson, tout les amateurs du Tricolore, espèrent que les hommes de Julien joueront de nombreux match au cours des séries éliminatoires, ce printemps?

