«Je serai le boxeur le plus épeurant...» - Lemieux

(98,5 sports) - David Lemieux était bien content d'avoir vaincu le Mexicain Marco Reyes, samedi soir à Las Vegas, mais il en demandait encore plus.

«Je me sens bien, mais j’aurais bien aimé avoir un meilleur résultat, a déclaré Lemieux au micro des Amateurs de sports animés par Mario Langlois. Je ne voulais pas qu’il demeure devant moi pendant 10 rounds comme il l’a fait.»

Selon Lemieux, la blessure à la main gauche qu’il a subie au deuxième round quand il a coupé Reyes à la tête avec un crochet, a donné la chance à son adversaire de faire les 10 rounds.

«Mais je lui lève mon chapeau, il a su comment survivre. Il m’a pogné six, sept fois. Il est solide, il est tough. Je lui donne tout le crédit», a admis Lemieux.

Le Québécois a révélé qu’il s’était blessé à la première jointure de la main gauche dans son précédent combat contre Curtis Stevens.

«Je n’avais pas le choix de l’utiliser. Marc me disait entre les rounds: ‘tu vas prendre des vacances après, mais là, même si ta gauche te fait mal, lance-lui ton crochet’», a déclaré Lemieux dans un éclat de rire.

Même s’il n’a pas réussi à passer le K.-O. à Reyes, le Québécois ne regrette rien.

«J’ai quand même donné un bon spectacle. J’ai travaillé avec ce que j’avais. Chapeau à Reyes! C’est un gars solide, je ne pensais pas qu’il allait être aussi solide que ça. Il y avait du sang en titi», a-t-il dit un brin amusé.

Lemieux a beau avoir participé à la demi-finale du prestigieux gala de boxe de samedi, il vise beaucoup plus haut.

«Je vois les choses très très grosses. Pour moi, Las Vegas en fin de semaine, c’était très ordinaire. Je vise beaucoup plus gros que cela. On ne vise pas l’ordinaire, on vise l’extraordinaire. C’est pour cela que l’on fait des choses hors de l’ordinaire comme disputer deux gros combats rapprochés comme on vient de faire, même si c’est risqué. On a confiance en nous. On ne peut pas arriver à cela tout seul, on arrive là avec toute l’équipe. J’ai une excellente équipe avec moi. J’ai en Camille Estephan, un homme de famille», a mentionné Lemieux qui à 28 ans considère qu’il a encore beaucoup d’énergie.

«Je n’ai pas encore disputé le combat de ma vie, mais je sais qu’il y a de gros projets pour moi. Je ne suis pas rêveur, je suis réaliste. Je sais ce que ça prend et je sais qui ça prend autour de moi. Et quelles sont les bonnes personnes que j’ai besoin autour de moi», a-t-il affirmé.

Les objectifs de Lemieux sont très élevés, c’est le moins que l’on puisse dire.

«Je serai le boxeur le plus épeurant dans un avenir rapproché», a conclu le puissant cogneur.