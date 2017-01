«Je suis en train de grandir dans ce vestiaire» -Duvernay-Tardif

(98,5 sports) - Laurent Duvernay-Tardif, des Chiefs de Kansas City, n'était plus qu'à deux victoires de participer au Super Bowl, malheureusement pour lui, la défaite contre les Steelers de Pittsburgh, il y a huit jours, l'a ramené à Montréal plus rapidement qu'il aurait souhaité.

«La défaite contre les Steelers a été difficile à digérer, a déclaré le garde des Chiefs au micro des Amateurs de sports animés par Mario Langlois. En tant que joueur, tu n’as pas le choix d’envisager que tu veux aller jusqu’au bout. Il faut penser que tu vas gagner.

«On n’a pas eu le temps de revenir dans les dernières minutes du match et de faire un placement (NDLR : défaite de 18-16). On se rend compte que c’est fini, fini, pas juste le match, on se rend compte qu’il n’y a pas de lendemain. C’est difficile, c’est fâchant, d’autant plus qu’on avait eu une semaine de congé supplémentaire pour se préparer.»

Duvernay-Tardif a été surpris du déroulement des deux finales d’Association, non pas des résultats, mais de la façon que ça s’est joué, surtout entre les Falcons d’Atlanta et les Packers de Green Bay.

«Deux matchs à sens unique. Je ne m’attendais pas à ce genre de matchs, a déclaré le joueur de ligne offensive. On peut s’attendre à un bon Super Bowl, deux équipes offensives.»

Duvernay-Tardif en est déjà à sa troisième année et il prend de plus en plus sa place au sein de la formation des Chiefs.

«Entre l’année dernière, ma première saison en tant que régulier et cette année, il y a une différence majeure. J’ai appris à mieux me comporter surtout de la manière que j’aborde les matchs. Les entraîneurs mettent plus de responsabilités sur moi. Quand tu sens que tu fais partie du groupe, tu peux soutenir tes coéquipiers. Je suis en train de grandir dans ce vestiaire, c’est le fun», a-t-il commenté.

Sans être le premier Québécois à accéder à la NFL, celui qui fêtera bientôt son 26e anniversaire a fait en sorte que bien des équipes ouvrent maintenant les yeux sur le football universitaire canadien.

«Anthony Auclair de l’Université Laval se prépare. La NFL accorde plus d’attention aux équipes universitaires canadiennes. Les choses changent tranquillement. De plus en plus d’équipes vont faire confiance à nos joueurs, car ils travaillent fort, même s’ils ne sont au même niveau au point de vue technique que ceux de la NCAA. Les équipes de la NFL recherchent de bons athlètes qui vont se donner à 100 pour cent et qui veulent apprendre», a avancé Duvernay-Tardif.

Favorise les Falcons

Pour revenir au match du Super Bowl, le Québécois va favoriser les Falcons.

«Je leur souhaite de gagner. Ils ont de bons receveurs éloignés et on les a battus plus tôt cette saison», a-t-il dit dans un éclat de rire.

Duvernay-Tardif a déclaré que la réalité de jouer dans la NFL avait dépassé ses rêves.

«C’est même plus gros que ce que je m’attendais. J’étais curieux de voir comment on se comportait dans un vestiaire d’une équipe de la NFL. Il y a un lien, une chimie entre les joueurs, c’est comme si tu connaissais tes coéquipiers depuis 10 ans» a dit celui qui est devenu joueur autonome avec compensation et qui pourrait jouir d’une autonomie complète dans un an.

La position de joueur de ligne offensive est de plus en plus payante. Son coéquipier de ligne, Eric Fisher, gagne 12 millions de dollars par année.

«C’est super excitant, mais je m’en remets à mes agents. J’ai joué toute la saison en me disant que c’était une possibilité, mais 20 millions ou 40 millions de dollars c’est déjà trop d’argent, a dit le sympathique colosse. Je vais me présenter au camp frais et dispos, car la préparation en vue de la prochaine saison est déjà commencée depuis une semaine.»

Duvernay-Tardif n’a pas encore terminé ses études en médecine.

«Il me reste cinq mois pour obtenir mon doctorat, ensuite je dois faire ma résidence. Si je veux jouer encore quelques années au football, je vais diminuer mes études, Je vais graduer en 2018. J’ai raté un mois cette année, car nous avons participé aux séries. Tout dépendra de mon prochain contrat. J’aurai un ou deux ans pour compléter ma médecine», a-t-il conclu.