Joe Smith fils, prochain adversaire d'Adonis?

(98,5 Sports) - À la suite de son éclatante victoire samedi soir, contre le légendaire Bernard Hopkins, Joe Smith fils s'est hissé parmi les candidats intéressants de la catégorie des mi-lourds.

Yvon Michel l’avait déjà dans sa mire pour éventuellement affronter Adonis Stevenson, et cette victoire vient mousser l’intérêt de voir un combat entre ces deux cogneurs.

Selon Michel, l’intérêt est bel et bien présent et les discussions ont déjà commencé. Le problème, c’est que le réseau HBO possède 120 jours pour lui trouver un combat de championnat du monde, dans le but de retenir ses services. Au-delà de cette date, HBO possède en plus le droit de premier refus.

C’est donc dire que si HBO demeure le diffuseur de Smith, Stevenson n’aura pas accès à lui, en vertu de son entente avec le réseau Showtime.

Eleider Alvarez demeure, selon Michel, le prochain adversaire le plus probable pour Stevenson, mais le déroulement de son combat face à Lucian Bute le 24 février, pourrait influencer cette décision.

Advenant une victoire de Bute, son combat face à Stevenson serait remis à l’automne, lui qui prendra un congé sabbatique au printemps pour l’arrivée d’un nouveau bébé dans sa famille.

Prieto pense savoir comment battre Beterbiev

L’Argentin Isidro Prieto aura la lourde tâche d’affronter le Russe Artur Beterbiev le 23 décembre prochain au Casino du Lac Leamy. Même si les 10 premiers à se présenter devant Beterbiev ont tous subi le K.O., Prieto est convaincu d’avoir trouvé la solution pour surprendre le boxeur d’origine russe.

Prieto a avoué avoir analysé le combat qu’avait livré Beterbiev à Québec face à Jeff Page fils en décembre 2014. C’est lors de ce combat que, pour la seule fois dans sa carrière, le solide cogneur avait visité le plancher.

« J’ai vu les images de ce duel et ça m’a surpris, a expliqué celui qui avait perdu par décision face à Eleider Alvarez en 2015. Je le pensais plus solide que ça. Le coup n’était pas nécessairement très puissant et il est tout de même tombé. Je pense pouvoir reproduire ce genre de coup et obtenir le même résultat. »

Il faut cependant rappeler que lors du deuxième round, Beterbiev avait envoyé Page au tapis trois fois de suite pour l'emporter par K.O. technique.

« De ce que je me souviens, son adversaire avait pilé sur son pied, expliquait l’entraîneur Marc Ramsey. Il était en déséquilibre lorsqu’il a reçu le coup. Selon moi, c’est la seule raison qui explique sa chute au tapis. »

Le promoteur Yvon Michel espère, advenant une victoire, pouvoir relancer Beterbiev dans la mêlée au mois de février, peut-être dans un gala aux États-Unis. Il enchainerait ensuite un dernier combat éliminatoire en avril au Québec avant d’être fixé pour un combat de championnat du monde.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports