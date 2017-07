Jonathan Drouin choisit le numéro de Steve Ott

(98,5 Sports) - Le Québécois endossera le gilet numéro 92 avec le Canadien la saison prochaine.

Drouin, acquis du Lightning en retour de Mikhail Sergachev, imite donc Steve Ott qui a porté ce même numéro lors de son brève séjour à Montréal la saison dernière.

D'ailleurs, sur Twitter, Ott a réagi au choix du jeune attaquant de 22 ans. «Bonne nouvelle, j'y ai laissé plusieurs buts pour toi», a écrit, à la blague, celui qui est maintenant entraîneur adjoint à St. Louis.

