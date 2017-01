Justin Thomas gagne (encore) avec un record de la PGA

HONOLULU - Défié seulement par le livre des records, Justin Thomas a remporté l'Omnium Sony, dimanche, en établissant une nouvelle marque pour le plus bas pointage cumulatif de l'histoire de la PGA pour un tournoi de 72 trous.

Thomas a couronné une semaine de golf à Hawaii, qui s'est amorcée par une ronde de 59, en triomphant pour une deuxième fois consécutive cette saison. Il a remis une carte de 65 (moins-5) et il a montré un pointage cumulatif de moins-27. Ses 253 coups ont battu le record de 254 établi à l'Omnium du Texas par Tommy Armour III, en 2003.



Thomas a commencé la ronde finale avec une avance de sept coups et aucun rival ne s'est approché à moins de cinq coups de retard pendant toute la journée.



Âgé de 23 ans, le golfeur du Kentucky est devenu le premier joueur depuis Ernie Els, en 2003, à remporter les deux tournois ayant lieu à Hawaii. Il a également signé une victoire pour une troisième fois à ses cinq derniers tournois internationaux.



Son plus proche poursuivant, Justin Rose, a joué 64 et il a complété le tournoi avec un pointage cumulatif de moins-20.



Jordan Spieth (63) a terminé au troisième échelon, à moins-19, tandis que Kevin Kisner (65) et Jamie Lovemark (65) se sont partagé la quatrième place, à moins-18. Samedi, Kisner était passé à quelques centimètres d'inscrire le deuxième score de 59 du week-end.



Le Canadien Mackenzie Hughes a remis une carte de 68 et il s'est emparé de la 27e place, à égalité avec huit autres golfeurs, à moins-11.