Justin Turner: 64 millions $ pour 4 ans avec les Dodgers

LOS ANGELES - Le troisième-but Justin Turner et les Dodgers de Los Angeles ont aposé la touche finale à une nouvelle entente de quatre saisons et 64 millions $ US.

Turner recevra un bonus à la signature de quatre millions $ le 31 décembre, selon l'entente complétée vendredi. Il touchera un salaire de 12 millions $ en 2017, de 11 millions $ en 2018, de 18 millions $ en 2019 et de 19 millions $ en 2020.



Il pourrait aussi recevoir un bonus de un million $ à chaque fois qu'il est échangé.



Âgé de 32 ans, Turner a disputé deux saisons avec les Orioles de Baltimore, puis quatre saisons avec les Mets de New York, avant de se joindre aux Dodgers avant la saison 2014.



En 2014, avec un contrat d'une saison et un million $ en poche, Turner a affiché une moyenne de ,340 en 109 rencontres et il est devenu le troisième-but régulier des Dodgers.



La saison dernière, Turner a maintenu une moyenne de ,275 avec 27 circuits et 90 points produits, aidant les Dodgers à atteindre la série de championnat de la Ligue nationale.