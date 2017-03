Kingsbury et Justine Dufour-Lapointe gagnent le bronze

MONTRÉAL - Les Canadiens Mikaël Kingsbury et Justine Dufour-Lapointe sont tous deux montés sur la troisième marche du podium de la compétition de bosses des Championnats du monde de ski acrobatique, présentés à Sierra Nevada, en Espagne.

Kingsbury, qui visait depuis le début de la saison un doublé à ces Mondiaux, n'a pas pu résister à l'incroyable pression imposée par le Japonais Ikuma Horishima.



Après que le Nippon de 19 ans eut effectué une spectaculaire descente, Kingsbury a tout donné, mais il a commis une erreur à l'atterrissage de son deuxième saut pour finalement se contenter de la troisième place.



Même s'il s'agit d'un septième podium en autant de départs en Championnats du monde pour le bosseur de Deux-Montagnes, il s'agit sûrement d'une déception, lui qui visait un doublé historique en bosses et en bosses en parallèle, du jamais vu chez les hommes.



Kingsbury, médaillé d'argent en 2015, a obtenu 82,85 points de la part des juges, loin des 88,54 octroyés à Horishima, électrisant tout au long de la compétition. Il s'agit d'un premier podium en bosses en carrière pour Horishima. Il avait précédemment terminé troisième en bosses en parallèle à la Coupe du monde de Ruka, en Finlande, en 2015.



Mercredi, il a été impérial. Dominant d'abord la séance de qualification, Horishima a terminé deuxième de la demi-finale, derrière Kingsbury. Mais tout au long de la journée, le Japonais a imposé un rythme insoutenable à ses compétiteurs. Il a d'ailleurs été le plus rapide de la finale, filant sur le parcours en 21,51 secondes.



Horishima et Kingsbury ont effectué les mêmes sauts: un «cork 1080» ainsi qu'un périlleux arrière avec vrille complète. C'est toutefois l'atterrissage de Kingsbury en bas de piste, bien plus que son chrono de 22,86 secondes, qui l'aura fait chuter jusqu'en troisième place, derrière le Français Benjamin Cavet (87,11).



Champion du monde en titre, le Français Anthonny Benna a terminé sixième.



Justine aussi en bronze



Un peu plus tôt, Justine Dufour-Lapointe a aussi mis la main sur la médaille de bronze chez les dames.



La Québécoise, championne du monde 2015, a obtenu un pointage de 80,74. C'est l'Australienne et détentrice du globe de cristal Britteny Cox - médaillée de bronze aux derniers Mondiaux - qui a mis la main sur la médaille d'or, avec 83,63 points.



La Française Perrine Laffont a complété le podium, avec 82,51 points.



Dufour-Lapointe a bien réussi son premier saut, mais à l'entrée de la portion médiane, elle a semblé hésiter avant de finalement attaquer le parcours. Son deuxième saut, un périlleux arrière, ne semblait pas tout à fait à la verticale, ce qui lui a sûrement coûté des points. Elle a toutefois amélioré son sort avec un temps de 27,16 secondes, le troisième plus rapide de cette finale.



Kingsbury et Dufour-Lapointe étaient les seuls Canadiens qualifiés pour les finales.



Chloé Dufour-Lapointe a terminé neuvième; Andi Naude 13e; et Maxime Dufour-Lapointe a conclu en 16e place. À ses derniers Mondiaux, Audrey Robichaud s'est retrouvée désaxée à l'atterrissage de son deuxième saut de la demi-finale et n'a pas été en mesure de terminer le parcours. Elle termine officiellement 18e.



Les parcours de Marc-Antoine Gagnon (10e) et de Philippe Marquis (16e) ont pris fin en demi-finale, tandis que Laurent Dumais a pris le 34e rang.



Jeudi, les bosseurs seront de retour en piste pour les bosses en parallèle. Kingsbury, Marquis et Gagnon avaient signé un historique triplé, il y a deux ans, en Autriche. Chez les dames, Justine Dufour-Lapointe avait remporté la médaille d'argent.