Kipnis obtient quatre coups sûrs, dont deux circuits, et les Indians l'emportent

CLEVELAND — Jason Kipnis a obtenu quatre coups sûrs en cinq apparitions, dont deux circuits et quatre points produits, aidant les Indians de Cleveland à vaincre les Twins du Minnesota 8-3, dimanche. Carlos Santana et Lonnie Chisenhall ont aussi étiré les bras pour les Indians, qui n'avaient inscrit qu'un point en 24 manches avant d'amorcer cette rencontre.



Trevor Bauer (3-4) a alloué trois points en plus de six manches de travail et les Indians ont mis fin à une séquence de trois revers.



Du côté des Twins, ils ont vu leur série de quatre victoires prendre fin. Jorge Polanco a cependant claqué une longue balle en solo en septième manche, portant à 15 leur séquence de matchs avec au moins un circuit. Le record d'équipe est de 16.



Kipnis, qui a été déplacé du sixième au premier rang dans l'ordre au bâton, a cogné un circuit contre Hector Santiago (4-2) pour commencer la partie. Il a ensuite répété l'exploit en troisième manche, contre Adam Wilk.



Padres 3 White Sox 9



Melky Cabrera a frappé un simple opportun lors d'une huitième manche de huit points des White Sox de Chicago, qui ont eu le meilleur 9-3 contre les Padres de San Diego.



Cabrera, qui a placé une balle en lieu sûr à la droite de l'avant-champ, a été un des 14 frappeurs à se présenter au marbre lors de cette manche.



Cette remontée a empêché Jered Weaver de signer un premier gain dans l'uniforme des Padres. Il n'a accordé qu'un point et cinq coups sûrs en six manches au monticule.



Ryan Buchter (2-2) a encaissé la défaite, donnant trois buts sur balles et ne retirant qu'un seul adversaire. Le joueur d'arrêt-court des Padres, Luis Sardinas, a commis une erreur sur une balle à double jeu qui aurait pu empêcher cette poussée de huit points des White Sox.



Athletics 4 Rangers 6



Nomar Mazara a placé les Rangers du Texas en avant pour de bon pour une deuxième partie de suite et ils ont signé un sixième gain de suite en battant les Athletics d'Oakland 6-4.



Mazara a brisé l'égalité grâce à un simple d'un point en septième manche après qu'Elvis Andrus eut claqué un double d'un point. Ces points sont survenus contre le releveur Ryan Madson (0-3).



Carlos Gomez a placé trois balles en lieu sûr, dont un simple pour amorcer la septième manche, mais il a quitté la rencontre après avoir croisé le marbre sur un simple de Delino DeShields.



Dario Alvarez (2-0) a retiré le dernier frappeur des Athletics en septième manche et il a ajouté la victoire à sa fiche. Sam Dyson s'est occupé de la huitième et Matt Bush a fermé les livres pour son quatrième sauvetage en cinq tentatives.



Orioles 8 Royals 9



Mike Moustakas a étiré les bras et il a produit quatre points, menant les Royals de Kansas City vers une victoire de 9-8 aux dépens des Orioles de Baltimore.



Jorge Soler et Drew Butera ont également claqué une longue balle pour les Royals, qui tiraient de l'arrière par cinq points et qui ont remporté un quatrième match de suite.



Moustakas a frappé un circuit contre Kevin Gausman, en quatrième manche, alors que Butera et Alcides Escobar se trouvaient sur les sentiers.



Matt Strahm (1-2), le deuxième de sept lanceurs des Royals, a enregistré la victoire. Kelvin Herrera a sauvegardé la victoire pour une huitième fois en neuf occasions.



Richard Bleier (0-1) a subi la défaite pour les Orioles.



Rays 11 Red Sox 2



Steven Souza fils a cogné un circuit de trois points, Jesus Sucre a produit trois points et les Rays de Tampa Bay ont défait les Red Sox de Boston 11-2.



Il s'agissait de la deuxième victoire des Rays en trois affrontements entre les deux équipes.



Evan Longoria et Sucre ont tous les deux frappé deux simples, et Souza a frappé son circuit en fin de neuvième manche, au cours de laquelle les Rays ont inscrit sept points.



Le partant des Red Sox, Drew Pomeranz (3-3), a quitté la rencontre avant la quatrième manche en raison de douleurs ressenties dans le triceps gauche. Il a alloué deux points, trois coups sûrs et trois buts sur balles. Il a retiré trois frappeurs sur des prises.



Xander Bogaerts a frappé un double d'un point pour les Red Sox.



Matt Andriese (3-1) a concédé deux points en cinq manches de travail.



Astros 6 Yankees 11 (1er Match)



Chase Headley a frappé un triple aux dépens de Chris Devenski en septième manche et les Yankees de New York ont inscrit six points pour effectuer une remontée et l'emporter 11-6 face aux Astros de Houston.



Les meneurs de la section Est de l'Américaine ont ainsi mis un terme à leur première séquence de trois défaites depuis le début de la saison.



Les Yankees tiraient de l'arrière 3-1 avant que Starlin Castro ne crée l'égalité. Mike Fiers a claqué un circuit de deux points en quatrième et Aaron Judge a suivi avec son 14e circuit de la saison.



Will Harris (1-1) a encaissé la défaite, lui qui a accordé trois points en trois coups sûrs.



La cérémonie hommage à Derek Jeter aura lieu avant le deuxième duel entre les deux équipes.



Les Yankees ont annoncé avant le début de la rencontre que le stoppeur Aroldis Chapman sera absent au moins un mois en raison de douleurs à l'épaule.



Adam Warren (1-0) a récolté la victoire chez les Yankees. En deux manches de travail, il a limité les Astros à trois points et deux coups sûrs, en plus de retirer un adversaire sur des prises.



Astros 10 Yankees 7 (2e match)



Quelques instants après que Derek Jeter eut été honoré devant la foule rassemblée au Yankee Stadium, les Astros de Houston ont rendu hommage au joueur étoile à leur façon en l'emportant 10-7 face aux Yankees de New York.



George Springer et Alex Bregman ont frappé deux circuits en première manche, aux dépens de Masahiro Tanaka, pour permettre aux Astros de prendre rapidement les devants.



Springer a envoyé une longue balle en direction du Monument Park juste après que le numéro 2 de Jeter y soit retiré lors de la cérémonie précédant la rencontre et Bregman a couronné une première manche de six points en frappant un grand chelem.



Les deux équipes ont disputé un programme double dimanche, reprenant un match de la veille qui avait été reporté en raison de la pluie.



Josh Reddick a enfilé un circuit quelque peu après celui de Springer, qui a répété son coup en début de deuxième manche. Carlos Beltran a frappé un double d'un point face à Tanaka (5-2), qui a quitté le monticule après avoir accordé huit points en une manche de deux tiers.



Appuyé par une avance de 9-0, Charlie Morton (5-2) a alloué quatre points, dont un circuit de trois points à Matt Holliday en cinquième, en cinq manches et deux tiers de travail.



Tigers 1 Angels 4



Mike Trout a claqué une longue balle dans un troisième match de suite, Alex Meyer n'a permis que trois coups sûrs jusqu'en septième manche et les Angels de Los Angeles ont vaincu les Tigers de Detroit 4-1.



Danny Espinosa a brisé l'égalité en frappant un circuit contre Justin Verlander, aidant les Angels à remporter seulement un quatrième match à leurs 12 derniers.



Andrelton Simmons a ajouté un point sur un simple pour chasser Verlander (3-3) de la rencontre, en septième manche. Les Angels ont divisé les honneurs de cette série de quatre parties avec les Tigers, qui n'ont pas gagné une série à Anaheim en huit tentatives depuis 2009.



Verlander a donné cinq coups sûrs et cinq buts sur balles en six manches et il a subi un premier revers à ses quatre derniers départs. Grâce à ses sept retraits sur des prises, il a devancé Tommy John et il a égalé Eddie Plank au 53e rang de l'histoire des Majeures à ce chapitre (2246).