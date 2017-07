Kirk Triplett s'empare de la tête à l'Omnium senior des États-Unis

Michael Dwyer / The Associated Press

Michael Dwyer / The Associated Press

PEABODY, Massachusetts - Kirk Triplett a remis une carte de 66 (moins-4) et il s'est donné un coup d'avance au sommet du classement général de l'Omnium senior des États-Unis, samedi.

Triplett a montré un pointage cumulatif de moins-15 après trois rondes sur le parcours du Club de golf de Salem. Il a été témoin du boguey de Kenny Perry au 18e trou. Perry, qui a joué 67, accuse un retard d'un coup sur le meneur.



Âgé de 55 ans, Triplett a triomphé cinq fois sur le circuit des Champions de la PGA.



Brandt Jobe a égalé un record du tournoi en bouclant le parcours en 62 coups. Il n'a eu besoin que de 29 coups pour compléter le deuxième neuf et il a grimpé au troisième rang, à moins-9.



Fred Couples et Tom Lehman ont tous les deux inscrit un 70 à leur carte et ils se retrouvent à égalité en quatrième position, à moins-7.



Bernhard Langer, le gagnant des deux premiers tournois majeurs de la saison, a glissé en sixième place en vertu d'une ronde de 72. Il accuse neuf coups de retard sur Triplett.



Le Canadien Stephen Ames a joué 69 et il est à égalité au huitième échelon avec cinq autres golfeurs, à moins-5.